Montag, Dezember 29, 2025
Frankfurt verpflichtet Stürmer Ebnoutalib von Elversberg

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) – Eintracht Frankfurt hat den Stürmer Younes Ebnoutalib von der SV Elversberg verpflichtet. Das teilte der Bundesligist am Montag mit. Der 22-Jährige erhält einen Vertrag ab dem 1. Januar 2026 und kehrt damit in seine Heimatstadt zurück.

Ebnoutalib, der seine fußballerische Ausbildung unter anderem beim SV 07 Heddernheim und der SG Rot-Weiss Frankfurt absolvierte, ist in der laufenden Saison mit zwölf Treffern in 17 Spielen der beste Torschütze der Zweiten Bundesliga. Nach Stationen in Italien beim AC Perugia und in Deutschland beim FC Gießen hatte sich der 1,91 Meter große Angreifer bei der SV Elversberg im Profifußball etabliert.

Sportvorstand Markus Krösche sagte, Ebnoutalib sei ein `torgefährlicher Spieler mit einer sehr guten Physis`, dem man die notwendige Eingewöhnungszeit geben werde. Sportdirektor Timmo Hardung bezeichnete den Neuzugang als einen der `aktuell spannendsten deutschen Stürmer`, der dem Trainerteam in der Offensive weitere Optionen biete.


Foto: Younes Ebnoutalib (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

