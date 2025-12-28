Sonntag, Dezember 28, 2025
Französische Filmikone Brigitte Bardot gestorben

Paris (dts Nachrichtenagentur) – Die französische Filmikone Brigitte Bardot ist tot. Sie starb am Sonntag im Alter von 91 Jahren, wie mehrere französische Medien unter Berufung auf ihre Stiftung berichten. Sie hatte schon länger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt.

Bardot hatte ihre Karriere als Fotomodell begonnen, ihren ersten Spielfilm drehte sie 1952. Vor allem in den 1950er- und 1960er-Jahren galt sie als internationales Sexsymbol. Zudem war sie als Sängerin aktiv, bevor sie sich 1973 aus der Entertainmentindustrie weitgehend zurückzog.

Die Schauspielerin war darüber hinaus als Tierschutzaktivistin tätig, wozu sie auch ihre eigene Stiftung gegründet hat. Schlagzeilen machte Bardot zudem regelmäßig mit einwanderungskritischen Äußerungen.

Foto/Quelle: dts

