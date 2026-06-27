PM-International eröffnet neues Direct Sales Center in Fukuoka

PM-International, das am schnellsten wachsende Direktvertriebsunternehmen der Welt, hat am 27. Juni 2026 die Eröffnung eines neuen Direct Sales Centers (DSC) in Fukuoka, Japan, offiziell mit einer feierlichen Zeremonie gefeiert. Die Neueröffnung markiert einen bedeutenden Meilenstein für die weitere Expansion des Unternehmens auf dem japanischen Markt.

Das neue Center befindet sich in strategisch günstiger Lage in Fukuoka, der größten Stadt der Region Kyushu und einer der am schnellsten wachsenden Städte Japans. Mit seiner Eröffnung wird das nationale Unterstützungsnetzwerk vervollständigt, das mit dem Hauptsitz von PM-International Japan in Tokio begann und im Juli 2024 durch die Eröffnung des DSC in Osaka erweitert wurde. Fukuoka schließt nun die geografische Lücke im Süden des Landes und bietet Teampartnern und Kunden in ganz Kyushu einen zentral gelegenen und leicht erreichbaren Anlaufpunkt.

Fukuoka stärkt das Netzwerk in Japan

Die Entscheidung für das DSC in Fukuoka ist eine direkte Reaktion auf die hohe Nachfrage aus der Region. Zahlreiche Teampartner hatten sich einen eigenen Standort gewünscht, um ihr Geschäft vor Ort weiter auszubauen. Aufgrund seiner hervorragenden Verkehrsanbindung sowie seiner Rolle als wirtschaftliches Zentrum Kyushus war Fukuoka die naheliegende Wahl.

Das neue Center bietet professionelle Räumlichkeiten für Geschäftspräsentationen, Produktverkostungen und Produkterlebnisse sowie Schulungen. Teampartner haben nun die Möglichkeit, sich vor Ort weiterzubilden, zu vernetzen und ihr Geschäft auszubauen, ohne dafür nach Tokio oder Osaka reisen zu müssen. Gleichzeitig stößt der neue Standort auch bei Führungskräften aus anderen Regionen auf großes Interesse, die Fukuoka als vielversprechenden Wachstumsmarkt sehen.

Ein Ort für Wachstum und Zusammenarbeit

„Japan ist aufgrund seiner geografischen Gegebenheiten ein einzigartiger Markt. Als langgestreckter Inselstaat haben Entfernungen einen direkten Einfluss darauf, wie gut wir unsere Teampartner und Kunden unterstützen können“, erklärt Hirofumi Takaishi, General Manager Sales. „Mit Fukuoka verfügen wir nun über ein landesweites Netzwerk, das dieser Realität gerecht wird. Dieses Direct Sales Center ist weit mehr als nur ein neuer Standort – es ist ein klares Bekenntnis zu unseren Teampartnern und Kunden im Süden Japans und bildet die Grundlage für das nächste Kapitel unseres Wachstums in diesem Markt.“

Die Vision von PM-International für das DSC in Fukuoka geht dabei weit über einen klassischen Verkaufsstandort hinaus. Das Unternehmen möchte das Center zu einem Ort für Weiterbildung, Zusammenarbeit und Führungskräfteentwicklung ausbauen, an dem Interessierte die Werte und Möglichkeiten von PM-International unmittelbar erleben können. In den kommenden Jahren soll das DSC sowohl das Wachstum der Teampartner-Community als auch des Kundenstamms in ganz Kyushu fördern und gleichzeitig die Entwicklung neuer Führungspersönlichkeiten in der Region unterstützen.

Langfristige Expansion in Japan

Die Eröffnung unterstreicht die langfristige Strategie von PM-International, starke lokale Präsenz mit einer globalen Infrastruktur zu verbinden und so nachhaltiges Wachstum sicherzustellen.

Quelle Bild und Text: PM-International AG