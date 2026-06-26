FitLine erhält German Brand Award für Markenführung und digitale Innovationskraft

Speyer/Schengen/Berlin, 26. Juni 2026 – Die von PM-International entwickelte und vertriebene Marke FitLine wurde mit dem renommierten German Brand Award 2026 in der Kategorie Excellent Brands / Health & Pharmaceuticals ausgezeichnet. Stellvertretend für das Unternehmen nahmen Gusti Schmidt, Manager Marketing & Sales Cosmetics, und Gary Florimont, Head of Sports Marketing, die Auszeichnung entgegen.

Die Fachjury würdigte erneut die kontinuierliche Innovationskraft, die konsequente Markenführung sowie die stetig wachsende digitale Präsenz von FitLine. Diese Faktoren wurden einmal mehr als wesentliche Erfolgsmerkmale der Marke hervorgehoben.

„Den German Brand Award erneut zu gewinnen, bedeutet uns sehr viel. FitLine hat sich in den vergangenen 33 Jahren einen Ruf aufgebaut, der auf echten Resultaten, einer höheren Lebensqualität und Vertrauen basiert. Dass wir nun bereits zum neunten Mal in Folge ausgezeichnet werden, zeigt uns, dass sich dieses Engagement auszahlt. All das wäre ohne unser Team und alle Menschen, die mit uns zusammenarbeiten, nicht möglich – dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Diese Auszeichnung gibt uns noch mehr Energie, unsere Markenvision weiter voranzutreiben“, sagt Wojciech Foremnik, Chief Marketing Officer von PM-International.

FitLine baut digitale Markenpräsenz weiter aus

FitLine entwickelt seine digitale Präsenz konsequent weiter. Mit einem kontinuierlich ausgebauten Online-Konzept schafft PM-International ein umfassendes Markenerlebnis, das innovative Produkt-Touchpoints mit interaktiven Plattformen sowie KI-gestützten, personalisierten Websites für Kundinnen, Kunden und Vertriebspartner verbindet.

Wissenschaft und Innovation als Grundlage der Marke

Das Fundament von FitLine basiert auf Wissenschaft. Im Mittelpunkt jedes Produkts steht das exklusive Nährstoff-Transportkonzept (NTC®). Es bringt die Nährstoffe, wenn sie gebraucht werden, dorthin, wo sie gebraucht werden – auf die Zellebene von innen und außen.

Dieser firmeneigene Ansatz führte zu mehr als 100 Patenten und unterscheidet FitLine von herkömmlichen Nahrungsergänzungsmitteln. Er bildet die Grundlage des Markenversprechens messbarer Resultate.

Qualitätsstandards für Nahrungsergänzungsmittel

Der Qualitätsanspruch erstreckt sich über sämtliche Produktionsschritte. Alle FitLine Produkte sind Made in Germany und werden nach den Richtlinien der Good Manufacturing Practice (GMP) hergestellt – dem Qualitätsstandard der pharmazeutischen Industrie.

Zusätzlich werden die Produkte regelmäßig und unabhängig von der ELAB Analytik GmbH geprüft. Die Prüfergebnisse können Verbraucher über den QR-Code auf jeder Produktverpackung abrufen. Darüber hinaus sind die FitLine Nahrungsergänzungsmittel auf der Kölner Liste® aufgeführt und damit auf Dopingsubstanzen getestet.

Unterstützt durch das unternehmenseigene Forschungs- und Entwicklungsteam erweitert FitLine sein Produktsortiment kontinuierlich auf dieser wissenschaftlichen Grundlage.

Spitzensportler setzen auf FitLine

Mehr als 1.000 Spitzensportler aus über 85 Sportarten und 40 Nationen vertrauen auf FitLine Produkte. Darüber hinaus ist die Marke offizieller Lieferant zahlreicher Sportverbände und Nationalmannschaften, darunter die ATP Tour, der Deutsche Eishockeybund (DEB), der Österreichische Skiverband (ÖSV), der Bund Deutscher Radfahrer sowie der Korean Wrestling Federation (KWF).

Mit einigen Partnern bestehen die Kooperationen bereits seit mehr als 25 Jahren.

Partnerschaft mit Olympiasieger Kevin Kuske

Zu den langjährigen Markenbotschaftern gehört auch Kevin Kuske, einer der erfolgreichsten Athleten der Geschichte der Olympischen Winterspiele. Der ehemalige Bobpilot gewann zwischen 1999 und 2018 vier Gold- und zwei Silbermedaillen.

Heute unterstützt Kevin Kuske die nächste Generation von Sportlerinnen und Sportlern. Die Partnerschaft steht beispielhaft für die authentischen Erfahrungsberichte und die langfristige Zusammenarbeit, auf die FitLine setzt.

Gesellschaftliches Engagement durch PM We Care

Bis heute wurden weltweit mehr als eine Milliarde FitLine Produkte in über 100 Märkten verkauft. Die Marke richtet sich sowohl an Spitzensportler als auch an ambitionierte Freizeitsportler.

Darüber hinaus verbindet FitLine seine Premium-Produkte mit gesellschaftlicher Verantwortung. Über die Initiative PM We Care unterstützt PM-International gemeinsam mit World Vision Deutschland mehr als 8.500 Patenkinder weltweit. Jeder Kauf eines FitLine Produkts trägt dazu bei, die Lebensbedingungen und Zukunftsperspektiven der Kinder, ihrer Familien und ihrer Gemeinschaften nachhaltig zu verbessern.

Bild Gusti Schmidt and Gary Florimont @ PM-International Ag

Quelle PM International AG