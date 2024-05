Spritpreise leicht gesunken

München (dts Nachrichtenagentur) – Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind zuletzt leicht zurückgegangen. Ein Liter Super E10 kostete am Dienstag im bundesweiten Mittel 1,818 Euro und damit 0,4 Cent weniger als vor einer Woche, sagte eine Sprecherin des ADAC am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur. Der Dieselpreis lag demnach bei 1,667 Euro – das waren 0,2 Cent Abschlag im Wochenvergleich.

In der Vorwoche hatten sich die Preise bereits in beiden Kategorien verringert. Vor allem der Benzinpreis gab da aber etwas deutlicher nach.

Der Unterschied bei den Preisen für die Kraftstoffsorten verringerte sich durch die jüngste Entwicklung wieder: Ein Liter Diesel kostet jetzt im Schnitt nur noch 15,1 Cent weniger als ein Liter E10, nach 15,3 Cent in der Vorwoche.



Foto: Shell-Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts