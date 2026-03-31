HARIBO erweitert nachhaltige Transportstrategie – Einsatz eines elektrischen LKW mit RECHT Logistik

HARIBO setzt im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie für Transporte zwischen seinen Standorten Grafschaft, Neuss und Eindhoven ab sofort auf einen batterieelektrischen LKW. Zum Einsatz kommt ein Fahrzeug der RECHT Logistik Gruppe, die langjähriger Logistikpartner von HARIBO ist. Das Logistikunternehmen, Teil der ThielemannGroup, übernimmt damit lokal emissionsfreie Fahrten auf dieser Strecke und unterstützt die Nachhaltigkeitsziele des Süßwarenherstellers.

Mit der Integration des E-LKW stärkt HARIBO die schrittweise Reduzierung transportbedingter Emissionen. Die festen Routen zwischen dem HARIBO-Hauptsitz in der Grafschaft, dem Werk in Neuss sowie dem Logistikzentrum in Eindhoven eignen sich aufgrund der planbaren Distanzen und Umläufe besonders für den elektrischen Antrieb. Die dadurch erzielten CO2-Einsparungen unterstützen die Klimaziele beider Partner.

„Die Weiterentwicklung unserer Transportlösungen ist ein wichtiger Baustein zur Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsziele“, erklärt der Geschäftsführer der HARIBO Logistik Stefan Sorce. „Gemeinsam mit erfahrenen Partnern prüfen wir kontinuierlich, wie sich Emissionen in unserer Logistik messbar reduzieren lassen.“

„Elektrifizierte Transporte sind dort sinnvoll einsetzbar, wo Tourenprofile planbar sind und Ladeinfrastruktur zuverlässig verfügbar ist“, sagt Christian Karl Flick, CEO der RECHT Logistik GmbH und COO der ThielemannGroup. „Die Zusammenarbeit mit HARIBO zeigt, wie sich innovative Antriebstechnologien in bestehende Logistikprozesse integrieren lassen.“

Der E LKW in der operativen Praxis

Der E-LKW ermöglicht dank einer bereits in der Praxis erprobten Reichweite von 550 bis 600 Kilometern pro Ladung zuverlässige, tägliche Verkehre zwischen den Standorten. Geladen wird abhängig von Einsatzprofil über Nacht zwischen den Umläufen an HPC-Säulen mit bis zu 400 KW.

Nach Berechnungen auf Basis veröffentlichter Emissionsfaktoren unter anderem des Umweltbundesamts können sich gegenüber einem konventionellen Diesel-LKW reduzierte CO2-Emissionen von etwa 37 kg pro 100 Kilometern ergeben. Das entspricht für die Strecke Neuss Eindhoven bei zwei Umläufen mit insgesamt 464 Kilometern einer täglichen CO2-Ersparnis von ca. 171 kg. Die tatsächliche Einsparung hängt von Faktoren wie Streckenprofil, Auslastung und Wetterbedingungen ab.

Systematische Elektrifizierung des Fuhrparks

Bereits seit mehreren Jahren verfolgt die RECHT Logistik Gruppe das Ziel, Transportlogistik durch eine Kombination aus Effizienzmaßnahmen und alternativen Antrieben weiterzuentwickeln. So sind inzwischen rund 80 von insgesamt 200 eigenen LKW mit alternativen Antriebstechnologien im Einsatz von LNG über Bio CNG bis Wasserstoff. Mit dem neuen E-LKW wird diese Entwicklung konsequent fortgeführt.

Die Einsätze des Fahrzeugs werden in den kommenden Monaten anhand definierter Kennzahlen begleitet. Dazu gehören unter anderem Energieverbrauch, Reichweite im realen Einsatzprofil, Ladezeiten sowie die operative Verfügbarkeit im täglichen Transportgeschäft. Auf dieser Basis bewerten HARIBO und RECHT Logistik gemeinsam, in welchen Relationen und Einsatzbereichen sich weitere Elektrifizierungsoptionen sinnvoll umsetzen lassen.

Nachhaltigkeit als Wachstumsfaktor

„Nachhaltigkeit ist längst keine Nische mehr sie ist Wettbewerbsfaktor und Kundenerwartung zugleich“, unterstreicht Navid Thielemann, CEO der ThielemannGroup. „Mit unserer E-LKW-Initiative für HARIBO zeigen wir, dass ökologisches und ökonomisches Handeln Hand in Hand gehen. Das ist genau der Weg, den wir mit der RECHT Logistik Gruppe gehen wollen ambitioniertes Wachstum auf nachhaltiger Basis.“

Bild: Gemeinsam für nachhaltigere Transportlogistik (von links): Navid Thielemann, CEO der ThielemannGroup, Stefan Sorce, Geschäftsführer der HARIBO Logistik, sowie Christian Flick, CEO der RECHT Logistik GmbH und COO der ThielemannGroup, beim Start des neuen E-LKW-Einsatzes für HARIBO am Standort Grafschaft Bildcredits © ThielemannGroup

Quelle STROOMER PR