Vom Masterstudium zum Millionen-Start-up

Was als Studium an der HM begann, entwickelte sich zu einer Erfolgsgeschichte: Die HM-Alumni Tobias Hettfleisch, Marc Gehring, Marco Zöller und Philipp Seiter nutzten ihren BWL-Master der Studienrichtung Applied Business Innovation an der HM Business School nicht nur zur fachlichen Qualifikation, sondern mit Erfolg als Sprungbrett für ihre unternehmerische Vision.

Vom Studium zur Gründung

Der BWL-Masterstudiengang der Richtung Applied Business Innovation an der HM Business School legte den Grundstein für die spätere Gründung. Das Programm verbindet betriebswirtschaftliches Fachwissen mit praxisnahen Projekten in Kooperation mit Unternehmen. Die Studierenden arbeiten dabei an realen Problemstellungen, darunter die Entwicklung von Lösungen zur Optimierung interner Unternehmensabläufe. Das wachsende Interesse der Wirtschaft an Künstlicher Intelligenz bot dabei einen konkreten Anknüpfungspunkt: Wie lässt sich KI sinnvoll in bestehende Unternehmensstrukturen integrieren? „Wir wollten das gelernte Wissen aus dem Studium anwenden und haben uns zunächst auf die Beratung von Firmen konzentriert, die KI in ihre Unternehmensstrukturen einbinden wollen. Daraus ist dann schließlich INTELLEGAM entstanden,“ so HM-Alumnus Marc Gehring.

„Es geht vor allem darum, dass die Masterstudierenden sich eine zeitgemäße Qualifizierung – gerade unter Einbezug aktueller Technologieentwicklungen – aneignen und diese Kompetenzen und Kenntnisse weniger im Ich als vielmehr im Miteinander in einer Community aufbauen. Der Innovationsweg benötigt verlässliche Partnerschaften, komplementäre Kompetenzen und Kenntnisse: Genau dies leben Tobias, Marc, Marco, Philipp von INTELLEGAM“, erklärt Prof. Dr. Wolfgang Habelt, Koordinator sowie Leiter der Studienrichtung Applied Business Innovation.

KI Lösungen für die Automobilbranche

Aus den im Studium entwickelten Ansätzen entstand das Software Unternehmen INTELLEGAM. Das Start up unterstützt Firmen dabei, Geschäftsprozesse mithilfe maßgeschneiderter KI Anwendungen effizienter zu gestalten: von der Entwicklung unternehmensinterner Chatbots auf Basis firmenspezifischer Daten bis hin zur vollständigen Automatisierung von Prozessen. Spezialisiert haben sie sich auf die Automobilbranche, konkret auf Anwendungen für den Handel. Dazu hat INTELLEGAM eine KI Technologie entwickelt, die bereits bei den beiden Autohersteller BYD und Nissan in Europa im Einsatz ist. Sie optimiert unter anderem die Auswertung von Reparaturdaten und trägt so zu einem verbesserten Kundenerlebnis bei. Darüber hinaus verfügt INTELLEGAM über skalierbare Technologien entlang der gesamten KI Wertschöpfungskette – von der Datenstrukturierung über intelligente Suchfunktionen bis zur Integration maßgeschneiderter Large Language Models LLM.

Millionendeal mit australischer Firma

Der Durchbruch erfolgte für das Start up im Jahr 2025. Der australische Automobilsoftware Anbieter Infomedia erwarb 50 Prozent der Start up Anteile für rund 6 Millionen Euro. Ziel der strategischen Partnerschaft ist es, Infomedias Produktpalette mit generativer KI Technologie zu erweitern und das datengetriebene Wachstum im Automobilsektor zu beschleunigen. „Die Automobilbranche durchläuft einen rasanten Wandel. Unternehmen suchen nach intelligenten Lösungen, um Abläufe zu optimieren und fundierte Entscheidungen zu treffen. Gemeinsam mit Infomedia bringen wir unsere KI Technologie dorthin, wo sie den größten Mehrwert schafft,“ erklärt HM-Alumnus und INTELLEGAM CEO Tobias Hettfleisch.

Bild Das Gründer-Team lernte sich an der HM Business School kennen: Philipp Seiter, Hannes Burrichter, Tobias Hettfleisch, Marc Gehring und Marco Zöller (v.l.n.r.) (Foto: INTELLEGAM)

Quelle Hochschule München