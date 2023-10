Hollmann Beletage: 20 Jahre und kein bisschen bieder

Die Hollmann Beletage ist eine echte Waage. Im Oktober feiert das extravagante Boutiquehotel im Herzen Wiens Geburtstag. 20 Jahre „happy living“ für Individualisten sind ein Grund, sich zu freuen: Wer am 19. Oktober 2023 in der Hollmann Beletage wohnt, der ist eingeladen zu einer Zeitreise über das charmante Haus, zu Aperitif und Snacks. Und weil der Herbst die beste Zeit ist, die Donaumetropole bei angenehmen Temperaturen zu entdecken, erhalten die 20 ersten Direktbucher für den Oktober mit dem Code Crazybirthday zur Feier des Tages eine Nacht geschenkt. Drei Nächte buchen und zwei Nächte bezahlen. Der charismatische Freigeist hinter der Hollmann Beletage ist Robert Hollmann. Der unkonventionelle Weltenbummler steht für außergewöhnliche Hotels ist Wien, Triest, Turrach und Sri Lanka.

Waagen sind lebensfroh, so sagen die Astrologen. Da macht die Hollmann Beletage keine Ausnahme. Wien-Explorer erwartet ein Hotel für Menschen, die das Außergewöhnliche lieben und sich gern von den besonderen Dingen des Lebens überraschen lassen. Geliebt wird die Hollmann Beletage für vieles – vor allem für ihr legendäres Frühstück. Das gesamte Hollmann Frühstück ist so wunderbar „out of the box“ und zu 100 Prozent Bio-zertifiziert. Den Hollmann-Vergnügungsstätten in Wien, Triest und auf der Turrach zu Ehren werden landestypische Feinereien auf den Tellern drapiert. Es gibt, was gerade saisonal ist, vieles wird selber gemacht, ein „Start in den Tag“, der Geschichten erzählt mit Produkten, hinter denen man guten Gewissens stehen kann.

Der Alltag und der Trubel der Stadt bleiben draußen. Darum gibt es in der Hollmann Beletage ein Kino mit duftendem Popcorn zur freien Entnahme. Und das Spa – liebevoll Spa´tscherl genannt – gemeint ist eine traumhafte Sauna mit Ruheraum. In der „Minibar“ im Hotel steht der Whisky als Abendtrunk bereit. Im Wohnzimmer warten die Brettspiele auf offline-time.

Umgeben von hunderten Jahren von Geschichte begegnet Gästen in dem Gründerzeithaus der Hollmann Beletage ein großartiger Ort des Rückzugs und des Entdeckens. Wien bezaubert im Herbst besonders – bei Ausflügen in die idyllischen Wiener Weinberge und beim Heurigen, bei Spaziergängen durch Parks und Tiergärten, beim Wiener Kunst- und Designherbst und bei allen anderen Highlights, die Wien zur lebenswertesten Stadt der Welt machen. Die Fahrräder und E-Scooter für eine Entdeckungsreise in frischer Herbstluft stehen in der Hollmann Beletage bereit.

Bild Fotograf Lukas Lenhardt/ Hollmann Beletage

Quelle © mk Salzburg