Neuer KI-basierter Incubator für Erstgründer

Neuer KI basierter Incubator Impact Sprint Lab unterstützt Erstgründer beim Unternehmensstart

Ein viermonatiges Programm setzt auf KI und No Code, um angehende Gründerinnen und Gründer beim Aufbau ihres Startups zu begleiten. Kostenlos und bundesweit. Mit dem Impact Sprint Lab startet ein neuer Incubator für Erstgründerinnen und Gründer mit Migrationsgeschichte, die ihre Business Ideen verwirklichen wollen. Ziel des viermonatigen Sprints ist es, gesellschaftlich relevante Ideen zu tragfähigen Geschäftsmodellen zu entwickeln. Das englischsprachige hybride Programm steht Teilnehmerinnen und Teilnehmern kostenfrei aus ganz Deutschland offen. Der Bewerbungsprozess für den ersten Sprint läuft ab sofort. Programmstart ist der 30. April.

„Wir freuen uns sehr, mit dem Impact Sprint Lab ein weiteres Accelerator Programm anbieten zu können, das frühphasige Geschäftsideen gezielt validiert und Gründerinnen und Gründer bereits in der Ideenphase unterstützt. Mit dem Incubator Village Beeskow, unseren Co Working Spaces in Berlin und Beeskow sowie einer Beteiligungsgesellschaft bauen wir bei Valuedfriends Schritt für Schritt ein breit aufgestelltes kompetentes Startup Ökosystem auf“, so Claudia Andrea Brasche, Equity Partnerin bei der Valuedfriends AG.

Fokus auf Impact und nachhaltige Geschäftsmodelle

Konzipiert wurde das Impact Sprint Lab von einem Seriengründer Team, das Erfahrung in den Bereichen KI, Nachhaltigkeit und Impact einbringt. Das ISL fördert Geschäftsideen, die sozialen Mehrwert mit wirtschaftlichem Erfolg verbinden. Ob Bildungsgerechtigkeit oder soziale Inklusion im Fokus stehen Lösungen, die messbar zur Bewältigung drängender Probleme beitragen. Das Besondere an diesem Ansatz ist die konsequente Ausrichtung an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Durch Methoden wie Impact Mapping, bei dem die Wirkung der Geschäftsidee präzise geplant wird, und die Definition klarer Kennzahlen wird der gesellschaftliche Nutzen von Anfang an in die Unternehmensstrategie integriert und steuerbar gemacht.

Vom Prototyp zum Markt

Das Impact Sprint Lab setzt dort an, wo technische Hürden oder ein fehlendes Netzwerk oft den Fortschritt bremsen. „Erfolg hängt heute nicht mehr zwingend davon ab, selbst programmieren zu können“, erklärt das Team des ISL. Stattdessen liegt der Fokus auf Geschäftsstrategie, dem Aufbau wirkungsvoller Branchenkontakte und dem Einsatz moderner No Code Tools, also Software, mit der sich Anwendungen visuell und ohne Programmierkenntnisse erstellen lassen.

In nur vier Monaten validieren die Teilnehmenden ihre Konzepte unter realen Bedingungen. Durch den gezielten Einsatz von KI Tools erhalten sie digitale Unterstützung für Research, Strategie und Prototyping. So können sie Landingpages und erste Produktmodelle eigenständig entwickeln und Marktdaten direkt testen.

Empowerment und Leadership

Erfahrene Coaches unterstützen die Gründerinnen und Gründer durch AI Prompting, kompakte Workshops, Q und A Sessions und individuelles Coaching. Dabei entwickeln sie Kompetenzen in Leadership, Strategie und der Anwendung neuer Technologien. Das hybride Format passt sich der Lebensrealität der Teilnehmenden an mit Online Workshops und einem Retreat im brandenburgischen Beeskow, um fernab vom Alltag Netzwerke zu stärken und ein stabiles Fundament für das eigene Unternehmen zu schaffen.

„Viele internationale Gründer haben starke Ideen scheitern aber nicht am Potenzial sondern an Zugang Geschwindigkeit und Umsetzung“, sagt Yamile Vargas, Leiterin Venture Building und Programm Entwicklung beim Impact Sprint Lab. „Das Impact Sprint Lab ist aus meiner eigenen Erfahrung als internationale Gründerin in Deutschland im KI und EdTech Bereich entstanden. Genau hier setzt das Programm an Wir kombinieren AI No Code und unternehmerische Methoden um diese Hürden zu durchbrechen und Gründer in wenigen Monaten von der Idee in den Markt zu bringen.“

Programmstruktur und Bewerbung

Um dieses Ziel zu erreichen ist das Programm in drei klare Phasen gegliedert

Viermonatiger Sprint Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden von der ersten Idee bis zum marktfähig validierten Konzept begleitet

Demo Day als Meilenstein Den Abschluss bildet die Präsentation der Projekte vor einem ausgewählten Netzwerk aus Investoren und Branchenexperten

Nachhaltiger Support Nach dem Programmende unterstützt das Lab die Teams für weitere drei Monate bei der Umsetzung der nächsten Gründungsschritte

Gründungsinteressierte aus ganz Deutschland können sich ab sofort bewerben. Gesucht werden kreative Köpfe mit einer Idee für positive soziale oder ökologische Veränderung. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Bild Das Team hinter dem Impact Sprint Lab (v.l.n.r.): Sandra Aguirre (Social Media Managerin), Anisha Mohil (Lead Impact Coach), Regine Haschka-Helmer (Head Coach) und Yamile Vargas (Head of Venture Building). Foto: Impact Sprint Lab

Quelle ART-KON-TOR Media GmbH