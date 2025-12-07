PM-International setzt Maßstäbe beim Leadership Event 2025

Finaler Sprint zu 4 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz

Beim jährlichen Leadership Event 2025 brachte PM-International mehr als 2.500 Top Führungskräfte aus aller Welt zusammen, um sich auszutauschen und eine klare Richtung für die nächste Wachstumsphase festzulegen. Die Veranstaltung hatte eine klare Kernausage: Das Unternehmen bleibt zukunftsorientiert und fest entschlossen, gemeinsam mit seinen Vertriebspartnern weiter zu wachsen.

Zentrales Thema des Events war der unternehmensweite „Sprint zu 4 Milliarden“. Mit dem Ziel, bis Ende 2027 einen Außenumsatz in der PM-International Gruppe von 5 Milliarden US-Dollar zu erreichen, liegt dieser Meilenstein mit Hinblick auf das aktuell prognostizierte Wachstum von 24 Prozent in greifbarer Nähe. Gründer und CEO Rolf Sorg betonte, dass die nächste Wachstumsphase maßgeblich von den hochmotivierten Vertriebspartnern geprägt wird. Seine Botschaft an alle Führungskräfte war klar: Das nächste Kapitel wird von den Vertriebspartnern selbst geschrieben – und es ist ihre Erfolgsgeschichte.

„Ich bin wirklich stolz auf euch. Was wir hier tun, beeinflusst die Welt wie nie zuvor. Wenn wir dieses Tempo beibehalten, werden wir die 4 Milliarden in den Büchern haben. Es ist ein großer Schritt nach vorne, und dennoch stehen wir erst am Anfang“, sagte Rolf Sorg in seiner Eröffnungsrede.

In Infrastruktur für langfristigen Erfolg investieren

Das Wachstum von PM-International ist durch strategische Investitionen geprägt. 2025 wurden zwei vollständig im Besitz des Unternehmens stehende Kontinentale Headquarter eröffnet – ein weiterer Schritt zur Stärkung der globalen Struktur.

Die Einweihung des neuen Asien-Pazifik-Headquarters in Singapur setzte ein starkes Signal zur strategischen Expansion und Unterstützung einer der am schnellsten wachsenden Regionen von PM-International. Der neue Standort stärkt die operative Leistungsfähigkeit und unterstreicht das langfristige Engagement des Unternehmens in der Region.

Ebenso feierte PM-International die Eröffnung seines neuen Headquarters Americas in Sarasota, Florida – eine bedeutende Investition zur Unterstützung der wachsenden Kundennachfrage und der steigenden Vertriebspartnerzahl in Nord- und Südamerika.

Hinter beiden Erweiterungen steht eine bedeutende Investition von mehr als 44 Millionen US-Dollar in die langfristige Strategie des Unternehmens, leistungsstarke Infrastruktur aufzubauen, die Vertriebspartner weltweit unterstützt – und letztlich die Kundenerfahrungen merklich verbessert.

In einer Zeit, in der viele Unternehmen vorsichtig agieren, reinvestiert PM-International konsequent in seine Strukturen, um nachhaltiges Wachstum zu sichern. Zusätzlich zu neuen Akquisitionen, Tools und Innovationen kündigte Rolf Sorg bedeutende Investitionen für 2026 an: Insgesamt plant das Unternehmen, bis zu 200 Millionen US-Dollar in europäische Infrastruktur, IT-Projekte und Vertriebsteams zu investieren.

Darüber hinaus werden die Vertriebspartner 2026 innovative, maßgeschneiderte KI-Tools erhalten, die ihr Branding und ihre Geschäftsmöglichkeiten deutlich stärken – ein entscheidender Wettbewerbsvorteil im heutigen Direktvertriebsumfeld.

Exklusive Produktvorschau für Führungskräfte

Die Teilnehmer erhielten einen exklusiven ersten Einblick in ein neues FitLine-Produktkonzept, das speziell für Frauen entwickelt wurde. Die Bühnenpräsentation erzeugte große Vorfreude und Begeisterung bei den anwesenden Führungskräften. Der offizielle Produktlaunch folgt in Kürze.

Engagement über das Business hinaus

Neben geschäftlichen Updates hob die Veranstaltung erneut das soziale Engagement von PM-International hervor. Während die weltweite Unterstützung für Kinder Berichten zufolge zurückgeht, verstärkte das Unternehmen seine langjährige Partnerschaft mit der Kinderhilfsorganisation World Vision Deutschland.

Vicki Sorg, Charity-Botschafterin von PM-International, kündigte eine signifikante Erweiterung des bestehenden Engagements an: „Wir können uns nicht vorstellen, was diese Kinder und ihre Familien durchmachen und wie wichtig unser Engagement für sie ist. Mit jedem gekauften FitLine Produkt schenken unsere Vertriebspartner und Kunden einem Patenkind ‘Eine Stunde Leben’. Ihr alle seid starke Partner an unserer Seite – und wir möchten weiterhin ein starker Partner an der Seite von World Vision sein.“

PM-International wird zusätzlich 1.400 Kinder unterstützen, wodurch die Gesamtzahl der im Jahr 2026 geförderten Patenkinder auf 8.000 steigt. Damit erreicht das gesamte Spendenvolumen für das nächste Jahr mehr als 2,88 Millionen Euro.

„Es ist eine herausfordernde Zeit für den humanitären Sektor, die Spenden sind um 17 Prozent zurückgegangen. Am Ende sind es nicht nur Zahlen, sondern Menschen! Deshalb ist es so wichtig, auf verlässliche Partner wie PM-International bauen zu können. Mit eurem herausragenden Engagement geben wir Tausenden Menschen weiterhin Hilfe und Hoffnung – und wir sind unglaublich dankbar für diese Unterstützung“, sagte Oliver Müller.

Ein verlässlicher Partner

Das Leadership Event 2025 unterstrich, was Partner weltweit täglich erleben: PM-International wächst verantwortungsbewusst, investiert mit klarer Vision und bleibt dem Direktvertriebsmodell als einzigem und zentralem Vertriebskanal treu.

Für Vertriebspartner bedeutet das: Stabilität und langfristige Chancen. Die Ergebnisse sprechen für sich. Rolf Sorg kündigte auf der Bühne an, dass der November 2025 ein historischer Monat war. „Unsere Team-Partner konnten neue Rekorde aufstellen: Der November 2025 war der umsatzstärkste Monat im Außenumsatz seit der Gründung von PM-International. Vielen Dank – ihr leistet unglaubliche Arbeit!“

Zum Abschluss der Veranstaltung blieb eine Botschaft klar bestehen: PM-International geht entschlossen voran – mit einer klaren Vision für die Zukunft.

