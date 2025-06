Kiew bestätigt Teilnahme an Verhandlungen in Istanbul

Kiew (dts Nachrichtenagentur) – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bestätigt, dass sein Land am Montag an direkten Verhandlungen mit Russland in Istanbul teilnehmen wird. Die ukrainische Delegation werde von Verteidigungsminister Rustem Umjerow geleitet, kündigte Selenskyj am Sonntag an.

„Wir tun alles, um unsere Unabhängigkeit, unseren Staat und unser Volk zu schützen“, so der Präsident. Er habe dazu im Austausch mit hochrangigen Regierungsmitgliedern die Aufgaben für die nahe Zukunft umrissen und auch die ukrainischen Positionen im Vorfeld des Treffens in Istanbul am Montag definiert.

Als Erstes nannte Selenskyj dazu einen vollständigen und bedingungslosen Waffenstillstand. Hinzu komme die Freilassung von Gefangenen sowie die Rückführung entführter Kinder. Um einen verlässlichen und dauerhaften Frieden zu schaffen und die Sicherheit der Ukraine zu gewährleisten, müsse man zudem ein Treffen auf höchster Ebene vorbereiten. „Die wichtigsten Fragen können nur von den Staats- und Regierungschefs gelöst werden“, so Selenskyj.



Foto: Wolodymyr Selenskyj am 28.05.2025, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts