Rügenwalder will weiter stark auf Fleischalternativen setzen

Bad Zwischenahn (dts Nachrichtenagentur) – Der neue Chef der Rügenwalder Mühle, Jörg Pfirrmann, setzt weiter stark auf Fleischalternativen.

„Ich bin überzeugt: Fleischersatz bleibt kein Nischenmarkt“, sagte Pfirrmann dem „Handelsblatt“ (Montagsausgabe). Der Rügenwalder Mühle sei es gelungen, die Marktführerschaft in Deutschland mit einem Anteil von 43 Prozent zu verteidigen. Im ersten Quartal 2025 habe sein Unternehmen knapp vier Prozent Umsatz hinzugewonnen, die Branche insgesamt hingegen sechs Prozent verloren.

Für eine Preisparität zwischen Fleischprodukten und pflanzlichen Alternativen sei es „noch viel zu früh“, sagte der 52-Jährige. „Fleisch müsste teurer werden und nicht pflanzliche Alternativen günstiger. Fleisch ist in Deutschland ohnehin viel zu billig.“

Pfirrmann leitet die Rügenwalder Mühle seit dem Jahreswechsel, zuvor war er Finanzchef. Der frühere Sartorius-Vorstand löste Michael Hähnel an der Spitze ab. Ende 2023 hatte die Eigentümerfamilie Rauffus die Mehrheit an der Rügenwalder Mühle mit Sitz in Bad Zwischenahn (Niedersachsen) an den Kölner Zuckerhersteller Pfeifer & Langen verkauft.



Foto: Fleisch und Wurst im Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts