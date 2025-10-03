Freitag, Oktober 3, 2025
Klöckner und Pilawa zeigen sich erstmals öffentlich als Paar

Saarbrücken (dts Nachrichtenagentur) – Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) und der Fernsehmoderator Jörg Pilawa haben sich erstmals gemeinsam als Paar in der Öffentlichkeit gezeigt.

Beide besuchten am Freitag zusammen die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Saarbrücken. Die Beziehung war Anfang August über Medienberichte bekannt geworden. Klöckner schirmte ihr Privatleben bisher weitgehend von der Öffentlichkeit ab.

Eine Bestätigung gab es bislang lediglich indirekt kurze Zeit später, als sie sich über einen Anwalt gegen Paparazzi-Fotos zur Wehr setzten. Die 52-Jährige und der 59-Jährige sollen sich angeblich bei einem Fest in Rheinland-Pfalz über Freunde kennengelernt haben.


Foto: Jörg Pilawa und Julia Klöckner am 03.10.2025, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

