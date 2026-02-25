Mittwoch, Februar 25, 2026
Kraftstoffpreise steigen auf höchsten Stand seit 2024

München (dts Nachrichtenagentur) – Die Kraftstoffpreise in Deutschland haben zuletzt den höchsten Stand seit 2024 erreicht. Laut einer aktuellen Auswertung des ADAC stieg der Preis für einen Liter Super E10 im bundesweiten Mittel um 1,8 Cent auf 1,776 Euro. Diesel verteuerte sich noch deutlicher um 2,9 Cent auf durchschnittlich 1,740 Euro pro Liter.

Laut ADAC ließ die Sorge vor einem neuen Krieg im Nahen Osten den Rohölpreis in den letzten Tagen spürbar steigen. Der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent erhöhte sich seit der Vorwoche um rund vier US-Dollar auf knapp 71 US-Dollar.

Von großer Bedeutung ist beim Blick auf die Ölpreisentwicklung vor allem die Straße von Hormus. Bislang wurden die Rohöllieferungen aus der Region nicht unterbrochen und die iranischen Exporte bleiben auf hohem Niveau. Dies könnte sich bei einem Krieg zwischen Iran und den USA allerdings ändern.


Foto: Zapfsäule (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

