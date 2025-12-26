Freitag, Dezember 26, 2025
spot_img
StartNachrichtenLies fordert Kaufprämie auch für Elektro-Gebrauchtwagen
Nachrichten

Lies fordert Kaufprämie auch für Elektro-Gebrauchtwagen

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Hannover (dts Nachrichtenagentur) – Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) fordert die Bundesregierung auf, die geplante Prämie in Höhe von 3.000 Euro auch beim Kauf eines gebrauchten E-Autos auszuzahlen.

„Wir brauchen eine E-Mobilitätsprämie auch für Gebrauchtwagen“, sagte Lies der „Welt“ (Samstagausgabe). „Menschen mit geringerem Einkommen kaufen junge Gebrauchtwagen, keine Neuwagen, selbst wenn diese stark subventioniert werden. Wenn wir die Elektromobilität breit in die Gesellschaft bringen wollen, dürfen wir die Förderung nicht auf Neuwagen beschränken.“

Eine E-Mobilitätsprämie für Gebrauchtfahrzeuge sei zudem eine auf europäische Modelle zugeschnittene Förderung. „Es gibt nämlich derzeit noch keine nennenswerte Zahl älteren Fahrzeuge aus China“, sagte Lies, der als niedersächsischer Regierungschef Mitglied des VW-Aufsichtsrats ist. Die Kaufprämie für gebrauchte E-Autos sei auch deshalb „eine Riesen-Chance für die europäische E-Mobilität“.


Foto: Elektroauto an einer Ladestation (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
Linken-Chef van Aken rechtfertigt AfD-Blockaden
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing