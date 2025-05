Linkin Park neu an Spitze der Album-Charts

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Die US-Band Linkin Park steht mit der Deluxe Edition ihres Longsellers „From Zero“ neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Dahinter rangiert eine weitere Sonderauflage eines bekannten Werks, nämlich die „40th Anniversary Edition“ zu „Brothers in Arms“ der Dire Straits. Die weiteren Positionen belegen unter anderem Singer-Songwriter Tom Twers („Ein Ja reicht“, drei), Maneskin-Frontmann Damiano David („Funny Little Fears“, fünf) und die Zusammenstellung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert Vol. 12“ (sechs). Das deutsche ESC-Duo Abor & Tynna befördert das LP-Debüt „Bittersüß“ zurück auf Platz 13.

Das für Deutschland angetretene Geschwister-Duo klettert zudem mit seinem Track „Baller“ bis auf Rang drei der Offiziellen Deutschen Single-Charts. Das ist die höchste Platzierung eines ESC-Acts seit Michael Schulte („You Let Me Walk Alone“), der 2018 ebenfalls die dritte Position erreichte. Zum dritten Mal in Folge an der Spitze der Single-Charts steht „Shabab(e)s im VIP“ von Pashanim & Ceren. Den höchsten Neueinstieg landet ebenfalls ein Deutschrap-Duett, und zwar „Connected“ von RAF Camora & reezy.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.



Foto: Mann mit Kopfhörern, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts