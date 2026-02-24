Dienstag, Februar 24, 2026
Nachrichten

Makeiev gegen Rückführung von wehrfähigen Ukrainern

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, ist gegen eine Rückführung von ukrainischen Männern im wehrfähigen Alter in ihr Heimatland.

„Ich glaube nicht, dass es rechtliche Grundlagen und Instrumente dafür gibt“, sagte Makeiev am Dienstag den Sendern RTL und ntv. Die meisten ukrainischen Männer in Deutschland hätten ihr Land nach geltender Rechtslage verlassen und somit keine Straftat begangen.

In der Debatte müsse man sich auch in Deutschland selbst fragen, was man im Kriegsfall passieren würde: „Was werden die deutschen Männer im wehrfähigen Alter da tun?“ Makeiev räumte aber ein, dass der Ukraine Soldaten fehlten. Deshalb sei das Thema Mobilisierung sehr wichtig.

Der Botschafter sagte, die mehr als eine Million schutzsuchenden Ukrainer in Deutschland seien gut integriert. Mehr als 300.000 von ihnen arbeiteten und zahlten Sozialbeiträge. „Das ist sehr wichtig.“


Foto: Ankunft von Flüchtlingen aus der Ukraine in Deutschland (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

