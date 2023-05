Mit Giveaways zum Vorstellungsgespräch als Online Marketing Manager

Attraktive Positionen als Online Marketing Manager sind in der heutigen, digitalen und vernetzten Welt hart umkämpft. Um aus der Vielzahl an talentierten, geeigneten Bewerbern für den Job herauszustechen, müssen sich Kandidaten daher etwas einfallen lassen. Ein passendes Giveaway mitzubringen, stellt eine hervorragende Möglichkeit dar, Aufmerksamkeit beim zukünftigen Arbeitgeber zu erregen, Interesse zu wecken und auch nach dem Gespräch im Gedächtnis zu bleiben. Was Giveaways sind, warum Sie die Chance aus dem Bewerberpool hervorzustechen nutzen sollten und welche Gegenstände sich besonders eignen, erfahren Sie in diesem Artikel rund um die cleveren Werbegeschenke.

Was sind Giveaways?

Giveaways gehören zu den klassischen Werbemaßnahmen, die es schon sehr lange gibt. Egal, ob Schlüsselanhänger, USB-Stick oder Kugelschreiber: Jeder hat schon einmal ein Giveaway in der Hand gehalten. Dabei handelt es sich wörtlich um kleine Werbegeschenke, die Unternehmen zu verschiedenen Zwecken nutzen. In der Regel sind das Streuartikel, die in hoher Stückzahl zu niedrigen Preisen produziert werden können. Je nach Zielgruppe und Marktsegment, sind jedoch auch höherwertigere Giveaways, wie für Luxusmarken, denkbar. Unternehmen verwenden sie als Beigabe zu Bestellungen, auf Messen, bei Kundenterminen und vielem mehr.

Giveaways sind ein geschickter Weg, die eigenen Online und Offline Marketingaktivitäten miteinander zu verbinden. Die kleinen Geschenke bedrucken Unternehmen daher meist mit eigenen Werbebotschaften, Logos oder Links zur eigenen Webseite sowie Social-Media-Kanälen. Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Da Giveaways jedoch eine große Anzahl an potenziellen Kunden ansprechen sollen, ist die vermittelte Nachricht größtenteils generisch und der Artikel besonders alltagstauglich. Je langlebiger ein Werbegeschenk ist, desto interessanter ist er für einen Werbetreibenden, da die Zielgruppe wieder und wieder der Werbebotschaft ausgesetzt ist. Eine gebrandete Tüte Gummibärchen entfaltet daher weniger Wirkung als ein Kaffeebecher, den jemand jeden Tag nutzt.

Welchen Nutzen haben Giveaways?

Werbegeschenke erfreuen sind aufgrund ihrer Vielzahl von Vorteilen großer Beliebtheit. Daher bedienen sich Firmen aller Größen und Branchen dieses Marketingmittels, um verschiedene Ziele zu erreichen:

Neue Kunden auf Produkte und Leistungen aufmerksam machen

Bestehende Kunden enger an das Unternehmen und die Marke binden

Unternehmens- und Produktmarken gezielt mit Werbebotschaften und Werten aufladen

Bekanntheit der Unternehmens- und Produktmarken steigern

Neu eingeführte Produkte bewerben

Traffic auf die eigene Homepage und Social-Media-Kanäle leiten

Talentierte Mitarbeiter für das Unternehmen gewinnen und binden

Damit diese Strategie aufgeht, ist es wichtig, dass Giveaways zum Unternehmen und der gewünschten Botschaft passen, um nicht willkürlich wirken. Auch die Qualität der Werbeartikel hat Ausstrahleffekte auf den Werbetreibenden.

Was haben Giveaways mit Online Marketing Managern zu tun?

Online Marketing Manager tragen im Unternehmen die Verantwortung für die Planung, Umsetzung und Überwachung aller digitalen Vermarktungsaktivitäten. Ziel ist es, so viele potenzielle Kunden wie möglich auf die eigene Webseite zu bringen und sie mit hohen Conversionrates zu zahlenden Kunden zu machen. Neben Maßnahmen wie SEO, SEA, Social Media und Newsletter Marketing können auch Giveaways einen wertvollen Beitrag zum Erfolg der Online Marketingstrategie und zur Steigerung der Umsätze beitragen.

Wie Sie Giveaways geschickt in Ihrem Vorstellungsgespräch nutzen können?

Mit den kleinen Werbegeschenken können Sie im Rahmen eines Bewerbungsprozesses demonstrieren, dass Ihnen die Wichtigkeit dieses Marketingmittels bewusst ist und dass Sie kreativ sind. Außerdem zeigen Sie, dass Sie bereit sind, die Extrameile zu gehen und Eigeninitiative zu zeigen. Um die volle Wirkung zu erzielen, müssen Bewerber das Giveaway mit Bedacht in Bezug auf die Qualität, Optik und inhaltliche Relevanz auswählen. Je mehr Gedanken Sie sich im Vorhinein machen, desto besser.

Einige Beispiele für eindrucksvolle Werbegeschenke für Vorstellungsgespräche als Online Marketing Manager sind:

Bedrucktes Giveaway, das Sie in der Rolle als Online Marketing Manager für das Unternehmen empfehlen würden

Beispiel eines Giveaways, das Sie in einer vorherigen Position selbst entwickelt haben

Selbst gestaltetes Booklet zu Ihrer Person, dass ein Auge für Design und Informationsaufbereitung beweist

Selbst erstelltes Booklet mit einer Fallstudie zum Einsatz von Giveaways als wirksames Marketinginstrument für das betreffende Unternehmen

Bedruckter USB-Stick mit all Ihren Bewerbungsunterlagen

Nascherei mit einem originellen Marketingspruch oder einer Botschaft zur eigenen Person

Individuelle Giveaways erstellen

Es gibt unzählige Anbieter, bei denen Bewerber Werbegeschenke preiswert bedrucken lassen können. Eine Recherche zur Auswahl an Giveaways, Druckverfahren und Veredelungen lohnt sich daher. Nachdem ein passender Artikel gewählt ist, müssen nur noch die Vorlagen für den individuellen Druck erstellt werden. Dafür sind weder Vorkenntnisse vorausgesetzt, noch benötigt dieser Schritt viel Zeit. Einfarbige Motive oder Gravuren werden auf Giveaways in verschiedenen Verfahren wie dem Sieb-, Tampon-, Digital- oder Flexodruck aufgebraucht.

Mit passenden, kreativen Giveaways zum Traumjob als Online Marketing Manager

Nutzen Sie die Chance, Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse im Online Marketing Bereich zu demonstrieren und Gesprächspartnern im Gedächtnis zu bleiben, indem Sie Giveaways zum Vorstellungsgespräch mitbringen. Als wirkungsvolles Mittel zeugt ein geschickt ausgewähltes Werbegeschenk von Kreativität und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dem Traumjob einen wichtigen Schritt näherzukommen.

Titelbild/ Bildquelle: Bild von Andrew auf pixabay

Autor brandible

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder.