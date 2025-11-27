Donnerstag, November 27, 2025
Moderna sieht sich auf dem Weg der Besserung

By UNITEDNETWORKER

Cambridge (dts Nachrichtenagentur) – Der Pharmakonzern Moderna sieht sich nach einer schwierigen Zeit auf dem Weg der Besserung. „Wir haben die Wende geschafft“, sagte der Vorstandschef des US-Impfstoffherstellers, Stéphane Bancel, der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Bancel fügte hinzu: „Die vergangenen zwei Jahre waren nicht lustig. Aber dafür werden die nächsten drei Jahre sehr lustig.“

Im kommenden Jahr erwartet der Biontech-Konkurrent das erste Umsatzwachstum seit dem Jahr 2022. Moderna war mit seinen Impfstoffen einer der größten Gewinner der Corona-Pandemie, ist aber seither in einer nüchterneren Realität angekommen. Der Umsatz ist dramatisch gefallen, und derzeit weist Moderna einen Verlust aus.

Bancel sprach auch über die impfskeptische Politik unter US-Präsident Donald Trump und seinem Gesundheitsminister: „Das sorgt für Unsicherheit. Es verändert, wie die Menschen Impfstoffe wahrnehmen, und das hat nicht nur Auswirkungen auf uns, sondern auch auf andere Hersteller wie Pfizer, Biontech oder Sanofi.“ Mit Blick auf einige tödliche Fälle von Masern in den USA in diesem Jahr fügte er hinzu: „Es ist traurig, dass das besonders Impfungen für Kinder betrifft.“


Foto: Impfampulle von Moderna (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

