Mutter wegen Totschlags ihres Säuglings angeklagt

Fulda (dts Nachrichtenagentur) – Die Staatsanwaltschaft Fulda hat Anklage gegen eine 35-jährige Frau aus dem Raum Bad Hersfeld/Heringen erhoben. Das teilte die Behörde am Dienstag mit. Sie soll ihr neugeborenes Kind getötet haben, indem sie dessen Kopf mit einem Gegenstand geschlagen oder gegen einen solchen geschlagen hat.

Der Säugling erlitt demnach ein schweres Schädel-Hirn-Trauma mit Knochenbrüchen und Hirnblutungen, an denen er starb. Die Mutter habe die Leiche anschließend in eine Decke gewickelt, in eine Tüte gepackt und in der Tiefkühltruhe versteckt. Die Tat soll zwischen Januar 2022 und April 2024 geschehen sein.

Das Verfahren gegen den Lebensgefährten der Frau wurde eingestellt. Ihm konnte keine Mitwisserschaft nachgewiesen werden. Das Motiv der mutmaßlichen Täterin bleibt unklar.



Foto: Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts