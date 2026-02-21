PM-International feiert Eröffnung neuer Büroräume in Estland

PM-International eröffnet Büro in Estland

PM-International, eines der weltweit am schnellsten wachsenden Direktvertriebsunternehmen, hat seine neuen Büroräume in Estland mit einer offiziellen Zeremonie feierlich eröffnet. Dieser Meilenstein markiert den offiziellen Eintritt des Unternehmens in den estnischen Markt und stellt einen weiteren wichtigen Schritt in der globalen Expansionsstrategie von PM-International für 2026 dar.

Stärkung der lokalen Präsenz in Tallinn

Die neuen Büroräume unterstreichen das Engagement von PM-International, seine internationale Präsenz auszubauen und gleichzeitig den lokalen Vertriebspartnern die Tools, Strukturen und Unterstützung zur Verfügung zu stellen, die sie für den erfolgreichen Aufbau ihres Geschäfts benötigen. Das neue Büro befindet sich im Herzen des wachsenden Geschäftsviertels von Tallinn und bringt das Unternehmen näher an sein Vertriebsnetz heran und stärkt seine lokale Präsenz.

„Mit der Eröffnung unseres Büros in Tallinn wollen wir die Präsenz von PM-International im Baltikum weiter stärken und eine solide Grundlage für langfristiges Wachstum schaffen“, sagte Agne Estra, General Manager Sales von PM-International. „Durch den Aufbau einer starken lokalen Präsenz können wir enger mit unseren Vertriebspartnern zusammenarbeiten, neue Kunden gewinnen und die Marke FitLine in ganz Estland weiter ausbauen.“

Estland als strategischer Wachstumsmarkt

Die Markteinführung in Estland ist Teil des kontinuierlichen Wachstums von PM-International in Europa und weltweit. In den letzten Jahren hat das Unternehmen seine Aktivitäten stetig ausgebaut und in eine starke Infrastruktur investiert, um seine wachsende internationale Gemeinschaft zu unterstützen. Im Baltikum ist PM-International durch seinen langjährigen Erfolg in Lettland bereits gut etabliert und plant in naher Zukunft weiteres Wachstum durch die Eröffnung einer Niederlassung in Litauen. Mit den neuen Büroräumen in Estland baut PM-International seine Position in Europa weiter aus und erschließt gleichzeitig vielversprechende Märkte in der gesamten Region.

„Estland ist bekannt für seine innovative Wirtschaft, seinen starken Unternehmergeist und sein transparentes Geschäftsumfeld“, sagte Frank Zimmermann, General Manager Sales North Europe. „Diese Stärken passen perfekt zu den Werten von PM-International – Premium Qualität, Nachhaltigkeit und zukunftsorientiertes Denken – und machen Estland zu einem attraktiven Markt für unser weiteres Wachstum.“

Globale Expansion mit klarer Perspektive

Über Europa hinaus expandiert PM-International auch weltweit. Im Jahr 2025 eröffnete das Unternehmen sein neues Headquarter für den asiatisch pazifischen Raum in Singapur und sein Headquarter Amerikas in Sarasota, Florida – beides wichtige Investitionen zur Stärkung der regionalen Unterstützung.

Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich PM-International weiterhin auf Expansion. Für 2026 sind neue Niederlassungen in Kasachstan, der Tschechischen Republik und Indien sowie zusätzliche Markteinführungen in Vietnam und Irland geplant. Mit diesen Neuzugängen wird PM-International weltweit weit über 50 Niederlassungen betreiben und damit sein internationales Netzwerk und seine lokale Erreichbarkeit weiter stärken.

Bild Igor Korotkov, Frank Zimmermann, Agne Estra, Nina Korotkova

Quelle PM International AG