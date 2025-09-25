PM-International setzt neue Maßstäbe mit Nationalem Kongress in Frankfurt

Am 20. und 21. September 2025, fand in der ausverkauften Jahrhunderthalle in Frankfurt der Nationale Kongress der PM-International AG statt. Mit über 2.500 Besuchern vor Ort und mehr als 6.000 Online-Teilnehmern nahmen eine Rekordzahl an Zuschauern teil.

Vorstandsvorsitzender des europäischen Hauptsitzes der PM-International AG, Patrick Bacher, eröffnete die Veranstaltung. Nach einem kurzen Rückblick auf die vergangenen acht Monate bedankte er sich herzlich bei allen Vertriebspartnern: „Dieses Jahr verzeichnen wir ein Umsatzwachstum von 24% weltweit und 34% in Europa im Vergleich zu den Vorjahresmonaten. Das verdanken wir allein eurem täglichen Einsatz und eurem Engagement. Vielen Dank dafür!“. In Deutschland konnte PM-International seinen Umsatz um 39% im Vergleich zum jetzigen Zeitpunkt im Vorjahr steigern.

Anschließend sprach Patrick Bacher über die internationale Expansion von PM-International und gab bekannt, dass am 8. Oktober das neue Headquarter Asien-Pazifik in Singapur und am 7. November das neue Headquarter Amerika in den USA eröffnet werden.

Erweiterung der internen Vertriebsleitung

Besonderes Lob sprach Patrick Bacher auf der Bühne außerdem noch allen Vertriebspartnern von PM-International, sowie den internen Mitarbeitern für ihr tägliches Engagement und ihre herausragende Arbeit aus. Er würdigte die Leitung, die maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beiträgt.

Eine Besonderheit an dem Abend war die offizielle Vorstellung der neuen internen Vertriebsleitung. Gemeinsam mit den vier bestehenden Vertriebsleitungen präsentierte Patrick Bacher den anwesenden Teilnehmern den neuen Zuwachs vor und betonte die Vorfreude auf zukünftige Zusammenarbeit.

Die Erweiterung der Vertriebsleitung unterstreicht das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens und setzt ein starkes Signal für die strategische Ausrichtung im Vertrieb.

2025 bereits ein äußerst erfolgreiches Jahr

Das 32. Geschäftsjahr brachte zahlreiche Erneuerungen in den verschiedensten Bereichen.

Das Unternehmen wurde bereits zum fünften Mal in Folge mit dem DSN Bravo International Growth Award ausgezeichnet, ein bisher einmaliger Erfolg. Die Auszeichnung würdigt PM-International in der Position als das schnellst-wachsende internationale Unternehmen in der Direktvertriebsbranche.

Liveschaltung zu parallelen Länder-Kongressen

Ein Highlight dieses Events war die Live-Zusammenschaltung von Länderkongressen in ganz Europa, die so miteinander interagieren und sich austauschen konnten. Dazu gehörten unter anderem Deutschland, Spanien, Ungarn und Österreich. So wurde den Teilnehmern ein Einblick in das globale Netzwerk und die gemeinsame Vision von PM-International unabhängig der Ländergrenzen geboten.

Bestseller 4ever mit neuen Upgrades

Die beliebte FitLine skin Gesichtscreme 4ever wurde umfassend überarbeitet und glänzt jetzt mit brandneuen Upgrades: Eine noch intensivere Feuchtigkeitsversorgung für ein hydratisiertes Hautgefühl den ganzen Tag, optimale Unterstützung der natürlichen Hautbarriere und eine leistungsstärkere Anti-Aging Wirkung, die die Haut frischer, glatter und geschmeidiger erscheinen lässt – alles in einer intelligenten Tages- und Nachtpflege, basierend auf dem exklusiven NTC.

Die überarbeitete Formulierung enthält unter anderem feuchtigkeitsspendende Hyaluronsäure, pflegende Ceramide zur Stärkung der Hautbarriere sowie eine wirkungsvolle Anti-Aging-Kombination aus Goji-Beeren, Peptiden und Bakuchiol. Die interne Fokusgruppe zeigte sich begeistert von den Resultaten.

Die Neuformulierung der FitLine skin 4ever bildet im Ultimate Young 4ever Set mit dem Ultimate Young ein perfektes Duo, das darauf ausgelegt ist, sofortige- mittel- und langfristige Effekte zu erzielen.

Diese Überarbeitung eines bestehenden Produktes stellt nur die erste Investition von PM-International in das bestehende Kosmetiksortiment dar. So gab Manager Marketing & Sales Cosmetics Gusti Josephine Schmidt bekannt, dass in den nächsten 12 Monaten weitere Innovationen im Bereich Kosmetik kommen.

Ideale Unterstützung für Vertriebspartner: PM-International hebt YouTube Kanal auf das nächste Level

Mit einer weltweit zunehmenden Digitalisierung setzt sich auch PM-International auseinander. In den letzten Jahren stellte die Firma ihren Vertriebspartnern eine Vielzahl an digitalen Tools zur Verfügung, die zur Unterstützung ihres täglichen Geschäfts dienen und in der Welt des Direktvertriebs herausragen.

Chief Marketing Officer Wojciech Foremnik sprach in diesem Rahmen über die fortlaufenden digitalen Projekte von PM-International und hob den Relaunch des firmeneigenen FitLine YouTube Kanals hervor. Der optimierte Kanal bietet ein breites Spektrum an Inhalten wie beispielsweise Produktinformationen, exklusive Einblicke in die Welt von Top-Athleten, Erfahrungsberichte erfolgreicher Vertriebspartner, Rezepte sowie regelmäßige Updates zu Events und Aktionen. Mit dem Relaunch setzt PM-International erneut Maßstäbe in der Branche und stärkt seine Position als einer der führenden Player.

Der FitLine YouTube Kanal ist unter https://www.youtube.com/@PMInternationalAG zu finden.

Große Emotionen auf der Bühne

Neben der Produkteneuerung und der Vorstellung der Zukunftspläne fanden eine Rekordzahl an Ehrungen live auf der Bühne statt. Das Wachstum von PM-International wäre ohne den Einsatz der Vertriebspartner nicht möglich. Dieses Engagement wird bei PM immer belohnt. So wurden mehrere hundert Vertriebspartner für das Erreichen einer neuen Vertriebsstufe live auf der Bühne geehrt und sorgten für große Begeisterung in der Frankfurter Jahrhunderthalle. Insgesamt wurden in den vergangenen drei Monaten über 16.000 neue Vertriebsstufen erreicht, ein starkes Zeichen für das kontinuierliche Wachstum. So bereitete der Nationale Kongress am Samstag den Start in einen dynamischen Jahresendspurt 2025 vor.

Quelle Bild und Text PM-International AG