Montag, Januar 12, 2026
StartNachrichtenReal Madrid trennt sich von Trainer Xabi Alonso
Nachrichten

Real Madrid trennt sich von Trainer Xabi Alonso

Madrid (dts Nachrichtenagentur) – Xabi Alonso ist nicht mehr Trainer von Real Madrid.

Der Verein teilte am Montag mit, dass diese Entscheidung „einvernehmlich“ zwischen dem Club und Alonso getroffen worden sei. Xabi Alonso bleibe weiter eine „Legende“ Reals und habe stets die „Werte des Vereins“ repräsentiert, hieß es weiter.

Angaben zu den Gründen für die Trennung wurden nicht gemacht. Zuletzt hatte Real das Finale der Supercopa gegen den Erzrivalen aus Barcelona knapp verloren. In der Liga sind die Madrilenen mit vier Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze noch in Schlagdistanz.


Foto: Xabi Alonso (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

