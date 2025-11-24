Montag, November 24, 2025
Reggae-Musiker Jimmy Cliff gestorben
Nachrichten

Reggae-Musiker Jimmy Cliff gestorben

Kingston (dts Nachrichtenagentur) – Der Reggae-Musiker Jimmy Cliff ist tot. Der Jamaikaner starb im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung, teilte seine Familie am Montag mit.

Der aus dem Ska-Genre stammende Cliff trug mit Hits wie „Reggae Night“, „I Can See Clearly Now“ und „You Can Get It If You Really Want“ zur internationalen Popularität der Reggae-Musik bei.

Darüber hinaus förderte er auch den späteren Weltstar Bob Marley. Cliff wurde für sieben Grammys nominiert und gewann zweimal in der Kategorie „Bestes Reggae-Album“.

