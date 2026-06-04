Wer seine Schlafqualität verbessern möchte, achtet oft auf Schlafdauer, Ernährung oder Stressmanagement. Doch Experten weisen zunehmend auf einen weiteren Faktor hin: die richtige Schlaftemperatur und ein ausgeglichenes Mikroklima während der Nacht.

40 % schlafen wegen Hitze oder Kälte schlechter: Warum Schlaftemperatur über Erholung entscheidet

Das Schweizer Sleep-Innovation-Unternehmen Dagsmejan entwickelt gemeinsam mit Schlafexperten und Forschungspartnern Lösungen für besseren Schlaf durch optimierte Thermoregulation.

Schlafqualität verbessern durch optimale Schlaftemperatur

Berlin, 02. Juni 2026. Viele Menschen schlafen sieben oder acht Stunden und wachen trotzdem erschöpft auf. Die Ursachen dafür werden meist bei Stress, mentaler Belastung oder zu viel Bildschirmzeit gesucht. Schlafmediziner und Thermoregulationsforscher rücken jedoch zunehmend einen anderen Faktor in den Fokus: das Mikroklima während der Nacht.

Denn damit der Körper tief und erholsam schlafen kann, muss seine Kerntemperatur leicht absinken. Wird dieser natürliche Kühlprozess gestört, etwa durch Hitzestau, Feuchtigkeit oder ungeeignete Stoffe, leidet vor allem die Tiefschlaf- und REM-Schlafphase. Die Folge: häufiges Aufwachen, unruhiger Schlaf und fehlende Regeneration.

„Viele Menschen schlafen nicht grundsätzlich zu wenig, sondern physiologisch falsch“, sagt Dr. Lutz Graumann, Sportmediziner und Experte für Schlaf und Regeneration. „Thermoregulation ist entscheidend für den erholsamen Schlaf. Kann der Körper nachts Wärme nicht ausreichend abgeben, leidet die Schlafqualität deutlich.“

Studien haben gezeigt, dass rund 40 % aller Menschen Hitze- und Kältegefühle als primäre Störfaktoren im Schlaf angeben. Gleichzeitig verliert der menschliche Körper nachts durchschnittlich rund einen halben Liter Flüssigkeit über die Haut. Können Wärme und Feuchtigkeit nicht effizient abtransportiert werden, entsteht ein feuchtwarmes Mikroklima, das die Schlafqualität messbar beeinträchtigen kann.

Schlafqualität verbessern als Teil von Gesundheit und Regeneration

Schlaf wird zum Performance- und Gesundheitsthema

Mit dem Boom rund um Longevity, Recovery und mentale Leistungsfähigkeit verändert sich auch der Blick auf Schlaf. Schlaf gilt heute zunehmend als biologische Grundlage für Konzentration, Regeneration, Stoffwechsel und emotionale Stabilität, nicht mehr nur als Wellness-Thema. Während Matratzen, Schlaftracker und Supplements längst optimiert werden, bleibt ein Faktor oft unbeachtet: die Kleidung, die Menschen jede Nacht direkt auf der Haut tragen.

Schlafqualität verbessern mit besserer Thermoregulation

Genau hier setzt das Schweizer Sleep-Innovation-Unternehmen Dagsmejan an. Das Unternehmen wurde 2016 von der schwedisch-schweizerischen Unternehmerin Catarina Dahlin und Andreas Lenzhofer mit dem Ziel, Schlafbekleidung wissenschaftlich neu zu denken, gegründet. Statt klassischer Fashion-Logik verfolgt Dagsmejan einen physiologischen Ansatz: Schlafbekleidung soll den Körper aktiv dabei unterstützen, seine ideale Klimakomfortzone während der Nacht zu halten.

Schlafqualität verbessern mit wissenschaftlicher Forschung

Die temperaturregulierenden Materialien von Dagsmejan werden gemeinsam mit Schlafexperten, Neurowissenschaftlern und Forschungspartnern wie dem Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (EMPA) sowie der Hochschule Luzern (HSLU) entwickelt und unabhängig getestet. Zu den wissenschaftlichen Partnern und Experten gehören unter anderem der Thermoregulationsforscher Dr. Roy Raymann, Sportmediziner Dr. Lutz Graumann sowie Schlafpsychologe Professor Michael Gradisar. In Labortests zeigte die NATTCOOL™-Technologie eine bis zu achtmal höhere Atmungsaktivität als Baumwolle und trocknete dreimal schneller. Ziel der Entwicklungen ist es, Wärme und Feuchtigkeit während der Nacht effizienter abzuleiten und dadurch die natürliche Thermoregulation des Körpers im Schlaf zu unterstützen.

„Wir sehen einen grundlegenden Wandel“, sagt Andreas Lenzhofer, Mitgründer von Dagsmejan. „Menschen investieren heute gezielt in ihre Gesundheit, ihre Leistungsfähigkeit und ihre Regeneration. Schlaf wird dabei zunehmend als entscheidende Infrastruktur verstanden und Temperaturmanagement spielt dafür eine zentrale Rolle.“

Schlafqualität verbessern durch innovative Schlafbekleidung

Dagsmejan feiert 2026 sein zehnjähriges Bestehen und zählt heute Kundinnen und Kunden in mehr als 100 Ländern. Das Unternehmen sieht sich als Teil einer neuen Generation funktionaler Gesundheitsprodukte und an der Schnittstelle von Schlafmedizin, Materialwissenschaft und Performance.

Bild Catarina Dahlin und Andreas Lenzhofer | Copyright: Dagsmejan/PR

Quelle macheete | Agentur PR & Digitales