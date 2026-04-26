Zum Mutter- und Vatertag 2026

Was gibt es Schöneres, als Mama und Papa erholsamen Schlaf zu schenken

Berlin, im April. Schlaf ist keine Nebensache – er ist die Grundlage dafür, wie wir uns tagsüber fühlen. Gerade Menschen, die viel organisieren, leisten und für andere da sind, merken schnell, wenn echte Erholung fehlt. Mutter- und Vatertag bieten den perfekten Anlass, diesem oft unterschätzten Bedürfnis Aufmerksamkeit zu schenken: Denn Regeneration beginnt im Schlaf.

Ein häufig unterschätzter Faktor dabei ist die Körpertemperatur. Schon kleine Schwankungen in der Nacht können die Schlafkontinuität beeinträchtigen – etwa durch Überhitzen, Frösteln oder ein Wechselspiel dazwischen. Die Folge sind häufiges Aufwachen und verkürzte Tiefschlafphasen.

Hier setzt Dagsmejan an. Das Schweizer Unternehmen entwickelt funktionale Schlafbekleidung, die den Körper während der Nacht in seiner natürlichen Thermoregulation unterstützt – mit dem Ziel, ein möglichst stabiles und angenehmes Schlafklima zu schaffen.

Schlafqualität beginnt bei der Thermoregulation

«Viele Menschen achten auf Matratze, Raumtemperatur oder Schlafroutine, aber kaum darauf, was sie nachts auf der Haut tragen. Dabei kann genau das einen Unterschied machen. Gute Schlafbekleidung sollte nicht nur angenehm sein, sondern den Körper in seiner natürlichen Thermoregulation unterstützen», sagt Catarina Dahlin, Mitgründerin von Dagsmejan.

Funktionale Materialien für ein stabiles Schlafklima

Die Schlafbekleidung von Dagsmejan ist darauf ausgelegt, Feuchtigkeit effizient vom Körper wegzuleiten, atmungsaktiv zu sein und Temperaturunterschiede auszugleichen. Dadurch können Bedingungen entstehen, die zu einem ruhigeren und weniger unterbrochenen Schlaf beitragen.

Je nach individuellem Wärmeempfinden und Schlafverhalten sind unterschiedliche Ansätze sinnvoll:

Stay Cool Collection

Entwickelt für Menschen, die nachts zu Überhitzen oder Schwitzen neigen. Die Materialien sind besonders atmungsaktiv und trocknen schnell, um ein angenehm trockenes Hautgefühl zu unterstützen.

Balance Collection

Konzipiert für Situationen, in denen die Körpertemperatur im Laufe der Nacht schwankt. Ziel ist es, Temperaturunterschiede auszugleichen und so ein konstantes Schlafklima zu fördern.

Ein differenzierter Blick auf Erholung

Statt kurzfristiger Aufmerksamkeit rückt damit ein nachhaltiger Aspekt in den Fokus: die Qualität der nächtlichen Regeneration. Mutter- und Vatertag bieten die Gelegenheit, bewusst etwas zurückzugeben – nicht nur symbolisch, sondern mit einem Beitrag zu echter Erholung. Gerade für Menschen, die im Alltag oft zuerst für andere da sind, kann erholsamer Schlaf einen spürbaren Unterschied machen. Funktionale Sleepwear versteht sich dabei nicht als Lifestyle-Produkt, sondern als Teil eines Systems, das den Körper in seiner natürlichen Erholung unterstützt.

Bild Copyright: Dagsmejan/PR

Quelle Contcept Communication GmbH