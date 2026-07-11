Vonmählen setzt bei Powerbanks auf Sicherheit: Evergreen Mag Serie mit LCO-Akkutechnologie, Qi2-Zertifizierung und drei Jahren Garantie

Lüneburg, 18. Juni 2026 – Mit der Evergreen Mag Serie verfolgt Vonmählen einen bewusst anderen Ansatz im Powerbank-Markt. Statt ausschließlich auf eine möglichst hohe Energiedichte zu setzen, stellt das Unternehmen die Sicherheit in den Mittelpunkt der Produktentwicklung. Die Serie umfasst vier Modelle für unterschiedliche Einsatzbereiche – vom besonders schlanken Alltagsbegleiter bis zum leistungsstarken Flaggschiff mit Qi2.2-Zertifizierung. Ergänzt wird das Konzept durch eine dreijährige Garantie, die in dieser Produktkategorie überdurchschnittlich ist.

Einheitliche Produktphilosophie für die gesamte Serie

Allen Modellen der Evergreen Mag Serie liegt dieselbe Entwicklungsphilosophie zugrunde. Vonmählen setzt auf LCO-Akkutechnologie (Lithium-Kobalt-Oxid), die für ein stabiles elektrochemisches Verhalten sowie geringe Aufbläh- und Ausfallraten bekannt ist.

Die Batteriezellen stammen bei den Modellen Evergreen Mag 3.000, 10.000 und 10.000 Kickstand vom Hersteller Highpower. Im Flaggschiff Evergreen Mag 10.000 Pro kommen LCO-Zellen von ATL zum Einsatz – einem Hersteller, dessen Akkus auch in zahlreichen Highend-Smartphones verbaut werden.

Alle Geräte verfügen über eine Silikonoberfläche zum Schutz des Smartphones, ein Gehäuse aus recyceltem Aluminium zur verbesserten Wärmeableitung sowie ein mehrstufiges elektronisches Schutzsystem. Hinzu kommt eine dreijährige Garantie.

Evergreen Mag 3.000 als kompakter Begleiter für unterwegs

Mit einer Bauhöhe von lediglich 5,8 Millimetern und einem Gewicht von 98 Gramm ist Evergreen Mag 3.000 das schlankste Modell der Serie. Die Powerbank mit 3.000 mAh richtet sich an Nutzer, die eine besonders leichte Energiequelle für den Alltag suchen.

Auf Qi2 wurde bewusst verzichtet, um das besonders flache Design zu ermöglichen. Kabelloses Laden erfolgt mit bis zu 7,5 Watt nach Qi-Standard, über USB-C stehen bis zu 10 Watt zur Verfügung.

Evergreen Mag 10.000 kombiniert Leistung und Mobilität

Mit 10.000 mAh Kapazität richtet sich Evergreen Mag 10.000 an Nutzer, die mehrere Geräte oder längere Einsätze unterwegs abdecken möchten.

Das Modell unterstützt Qi2-zertifiziertes kabelloses Laden mit bis zu 15 Watt sowie Power Delivery über USB-C mit bis zu 20 Watt. Gleichzeitig lassen sich zwei Geräte laden. Neben Smartphones werden auch kompatible Wearables wie AirPods unterstützt.

Kickstand-Version erleichtert mobiles Arbeiten

Die Variante Evergreen Mag 10.000 Kickstand übernimmt die technischen Eigenschaften des Standardmodells und ergänzt sie um einen integrierten Standmechanismus.

Dadurch lässt sich das Smartphone sowohl im Hoch- als auch im Querformat aufstellen. Das erleichtert Videoanrufe, Streaming, Navigation oder den mobilen Einsatz im Arbeitsalltag.

Evergreen Mag 10.000 Pro setzt auf maximale Ladeleistung

Das Spitzenmodell Evergreen Mag 10.000 Pro kombiniert eine Kapazität von 10.000 mAh mit einem besonders kompakten Gehäuse. Trotz höherer Leistung fällt es dünner und leichter aus als die Standardversion.

Dank Qi2.2-Zertifizierung ermöglicht das Modell kabelloses Laden mit bis zu 25 Watt. Über USB-C stehen bis zu 30 Watt Power Delivery zur Verfügung. Verantwortlich für das kompakte Design sind die besonders energiedichten LCO-Zellen von ATL.

Sicherheit steht im Mittelpunkt der Entwicklung

Nach Angaben von Vonmählen kommen bei vielen Powerbanks am Markt NCM- oder LMO-Zellen zum Einsatz. Das Unternehmen setzt dagegen bewusst auf LCO-Technologie, die sich durch ein stabiles Verhalten sowie geringe Ausfallraten auszeichnet.

Jede Batterieeinheit durchläuft umfangreiche Qualitätsprüfungen – von der Eingangskontrolle bis zum End-of-Line-Test. Ergänzt wird dies durch konservative Ladeprofile und ein mehrstufiges elektronisches Schutzsystem.

Intelligentes Wärmemanagement für längere Lebensdauer

Da beim Laden zwangsläufig Wärme entsteht, spielt das Wärmemanagement eine zentrale Rolle.

Die verwendeten LCO-Zellen entwickeln laut Vonmählen weniger Wärme als viele herkömmliche Lithium-Zellen. Gleichzeitig sorgt das Gehäuse aus recyceltem Aluminium dafür, dass entstehende Wärme effizient nach außen abgeführt wird. Dadurch sollen Ladeleistung, Temperaturkontrolle und Lebensdauer verbessert werden.

Nachhaltigkeit durch langlebige Materialien

Neben der Sicherheit legt Vonmählen Wert auf eine lange Nutzungsdauer der Produkte. Eine moderate Leistungsabstimmung sowie umfangreiche Qualitätsprüfungen sollen dazu beitragen, Elektroschrott zu reduzieren.

Zum Einsatz kommen unter anderem 27 Prozent recyceltes Kobalt in den LCO-Akkuzellen, recyceltes Aluminium im Gehäuse sowie recycelter ABS+PC-Kunststoff in der Batterieabdeckung.

Nach Unternehmensangaben zählt Vonmählen laut EcoVadis zu den Top 15 der nachhaltigsten Unternehmen weltweit und verfügt über eine B Corp- sowie eine GRS-Zertifizierung.

Statement des Unternehmens

„Der Markt für Powerbanks ist in den letzten Jahren stark unter Preisdruck geraten. Das hat teilweise auch Auswirkungen auf Qualität und Sicherheit. Mit der Evergreen Mag Serie setzen wir bewusst einen anderen Fokus: verlässliche Akkutechnologie, strenge Qualitätsprüfung und drei Jahre Garantie – und das in vier Varianten, die für jeden Anspruch und jeden Alltag die passende Lösung bieten. Unser Ziel ist es, wieder mehr Vertrauen in eine Produktkategorie zu bringen, die viele Menschen täglich bei sich tragen“, sagt Julian Thormählen, CEO von Vonmählen.

Verfügbarkeit und Preise

Die Evergreen Mag Serie ist über den Onlineshop von Vonmählen sowie über Amazon erhältlich.

Evergreen Mag 3.000: 49,99 Euro (UVP)

Evergreen Mag 10.000: 69,99 Euro (UVP)

Evergreen Mag 10.000 Kickstand: 79,99 Euro (UVP)

Evergreen Mag 10.000 Pro: 89,99 Euro (UVP)

Bildcedits

Quelle Vonmählen GmbH