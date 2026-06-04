Eine gut abgestimmte Gesichtspflege Routine unterstützt die Haut dabei, ihr natürliches Gleichgewicht zu bewahren. Mit den neuen FRESH toner calm und FRESH toner pure erweitert RINGANA sein Pflegeangebot um zwei Formulierungen für unterschiedliche Hautbedürfnisse und moderne Hautpflege.

Neue Frische für die Gesichtspflege-Routine

RINGANA launcht zwei neue Toner

Mit den neu formulierten Produkten FRESH toner calm und FRESH toner pure bringt RINGANA frischen Schwung in die tägliche Gesichtspflege. Die durchdachten Formulierungen kombinieren natürliche Inhaltsstoffe mit innovativen Wirkstoffkonzepten und sorgen für ein frisches, gepflegtes Hautgefühl. Für ein zusätzliches Plus sorgen neurokosmetische Feel-Good-Wirkstoffe, die das emotionale Wohlbefinden unterstützen.

Gesichtspflege Routine beginnt mit der richtigen Reinigung

Die Basis bildet eine gründliche und sanfte Reinigung: Die Entfernung von Make-up und angesammelten Schmutzpartikel morgens und abends essenziell. RINGANA empfiehlt FRESH cleanser, der nicht nur mit Grüntee-Extrakt gründlich reinigt, sondern die Haut schon währenddessen pflegt und mit Feuchtigkeit versorgt. Alternativ kann auch das FRESH cleansing water verwendet werden, ein sanftes Reinigungsfluid mit enthaltenen Mizellen, die aus Zuckertensiden gebildet werden und die Eigenschaft haben, Schmutzablagerungen tiefgreifend zu entfernen.

Gesichtspflege Routine mit Toner ergänzen

Nächster Schritt tonisieren – aber was macht ein Toner eigentlich?

Ein Toner unterstützt die Haut dabei, nach der Reinigung wieder in Balance zu kommen und bereitet sie optimal auf die nachfolgende Pflege vor.

Je nach Formulierung kann ein Toner dabei helfen:

Feuchtigkeit zu bewahren

das Hautgefühl angenehmer wirken zu lassen

die Hautbarriere zu unterstützen

die Haut auf Serum oder Creme vorzubereiten

überschüssigen Talg auszugleichen

die Haut erfrischt und gepflegt wirken zu lassen

Die neuen RINGANA FRESH toner verbinden genau diese Funktionen mit Leave-on-Formulierungen und neurokosmetischen Ansätzen für unterschiedliche Hautbedürfnisse. Somit gehen sie weit über das hinaus, was man früher unter einem „Gesichtswasser“ verstanden hat.

Gesichtspflege Routine für Gesicht und Körper

Nicht nur fürs Gesicht gedacht

Die Haut endet nicht am Kinn. Dabei kann aber auch die Haut am Körper von diesem Pflegeschritt profitieren. Gerade hier sind die RINGANA Sprühformulierungen besonders praktisch, weil sie schnell und unkompliziert auch am ganzen Körper angewendet werden können.

Gesichtspflege Routine mit FRESH toner calm

Sanft und beruhigend: FRESH toner calm

Schnell einziehende, pflegende und beruhigende Inhaltsstoffe im FRESH toner calm sorgen für ein entspanntes Hautgefühl, besonders für trockene, sensible oder gestresste Haut. Ergänzt wird die Formulierung durch einen neurokosmetischen Feel-Good-Wirkstoff, der das Hautbild von Gesicht und Körper verbessert, das emotionale Wohlbefinden unterstützt und ein Gefühl innerer Balance fördert.

3 % Neurokosmetik-Wirkstoff aus Milchsäurebakterien*

wirkt den Auswirkungen von Stress auf die Haut entgegen und verbessert das allgemeine Wohlbefinden. Er regeneriert, entspannt und stärkt die Hautbarriere.

2 % Maulbeerblätter-Extrakt*

glättet und verfeinert das Hautbild. Er hilft der Haut, sich besser an Veränderungen in der Umwelt anzupassen. Die Widerstandsfähigkeit der Haut wird gesteigert und deren Feuchtigkeitsversorgung bei ungünstigen Umweltbedingungen verbessert.

1 % Süßholzwurzel-Extrakt*

mit standardisierter Konzentration an Glycyrrhizin beruhigt die Haut. Und trägt dazu bei, Rötungen und Irritationen zu reduzieren.

Aloe Vera Frischpflanzensaft

ist feuchtigkeitsspendend und beruhigend.

*in wissenschaftlich untersuchter Konzentration enthalten.

Gesichtspflege Routine mit FRESH toner pure

Klärend und ausgleichend: FRESH toner pure

Der neue FRESH toner pure bringt Mischhaut sowie ölige und zu Unreinheiten neigende Haut wieder ins Gleichgewicht. Der feine Sprühnebel erfrischt sofort, während klärende und beruhigende Inhaltsstoffe das Hautbild verfeinern und überschüssigen Talg regulieren. Die leichte, alkoholfreie Formulierung zieht schnell ein, stärkt die Hautbarriere und hinterlässt ein angenehm frisches, geklärtes Hautgefühl. Ergänzt wird die Pflege durch einen neurokosmetischen Wirkstoff, der nicht nur die Haut, sondern auch das emotionale Wohlbefinden unterstützt – für einen klaren Kopf und ein sichtbar ausgeglichenes Hautbild.

Hero Ingredients

1 % Extrakte aus Hamamelis, Zypresse, Acker-Schachtelhalm und Thymian

sind feuchtigkeitsspendend, beruhigend, adstringierend und hautstärkend.

2 % Neurocosmetics-Komplex aus Pilzextrakten, Tee-Extrakt und Hefe-Ferment*

stärkt die Widerstandskraft der Haut und wirkt stimmungsverbessernd. Die Haut wird belebt, hydratisiert, regeneriert und fühlt sich sichtbar vitaler an.

1 % Extrakt aus Nonibaum-Stammzellen*

ist mikrobiom-regulierend, reduziert die Talgproduktion und verkleinert die Poren.

2 % Katzenminzewasser

wirkt klärend und tonisierend.

1 % Zink PCA

reguliert die Talgproduktion, verbessert die Hautbarriere und kann Feuchtigkeit in der Haut halten.

Aloe Vera Frischpflanzensaft

ist feuchtigkeitsspendend und beruhigend.

*in wissenschaftlich untersuchter Konzentration enthalten

Gesichtspflege Routine individuell abrunden

Eine nachfolgende, individuelle Gesichtspflege rundet die Routine ab: Je nach Hauttyp und individuellen Bedürfnissen kann die Pflegeroutine anschließend mit konzentrierten Seren und Pflegecremen ergänzt werden. Diese versorgen die Haut intensiv mit Feuchtigkeit und wertvollen Pflegewirkstoffen und unterstützen sie dabei, sich gegen tägliche Belastungen und Umwelteinflüsse zu schützen.

Mit den RINGANA FRESH serums hydro, anti wrinkle und eye, sowie den FRESH ADDS repair, glow und effect bietet RINGANA gezielte Pflege für unterschiedliche Hautbedürfnisse. Ergänzt wird die Routine durch die drei Basiscremen FRESH cream light, medium und rich – abgestimmt auf jedes Hautgefühl und jeden Hauttyp.

Bild RINGANA – Ein Toner unterstützt die Haut dabei, nach der Reinigung wieder in Balance zu kommen

Quelle marco.agency für RINGANA