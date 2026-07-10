Herbst Essentials defined by Longevity

Mit den neuen Pflegeprodukten FRESH intensive hand cream und FRESH eye cream sowie den weiterentwickelten Formulierungen des FRESH hand balm, FRESH foot balm und FRESH eye serum setzt RINGANA auf Skin Longevity und gezielte Pflege für besonders beanspruchte Hautpartien.

Herbst stellt Hände, Füße und Augenpartie vor besondere Herausforderungen

Sie begleiten uns durch jeden Tag, leisten Unglaubliches und stehen doch viel zu selten im Mittelpunkt unserer Pflegeroutine: unsere Hände, Füße und die Augenpartie, die unseren Ausdruck wie kaum ein anderer Bereich prägt.

Gerade im Herbst, wenn der Alltag wieder stärker von Routinen, Terminen und dem „Back to Office“-Gefühl geprägt ist, sind bestimmte Hautpartien besonderen Belastungen ausgesetzt. Sinkende Temperaturen, Wind, trockene Heizungsluft, häufiges Händewaschen sowie der Wechsel von offenen Sommerschuhen zu geschlossenen Schuhen können Hände und Füße strapazieren, austrocknen und ihre natürliche Schutzfunktion beeinträchtigen. Gleichzeitig können weniger Schlaf, längere Bildschirmzeiten, Stress und saisonale Veränderungen die empfindliche Haut rund um die Augen zusätzlich beanspruchen und den Blick müde wirken lassen.

Umso wichtiger sind jetzt kleine, gezielte Pflege-Essentials, die die Haut zuverlässig durch die neue Saison begleiten. Von intensiver Pflege für Hände und Füße bis hin zu hochkonzentrierten Wirkstoffen für die zarte Augenpartie. Genau hier setzt RINGANA auf Skin Longevity: mit Formulierungen, die auf langfristige Pflege, Prävention und sichtbare Frische ausgerichtet sind.

Mit den brandneuen FRESH intensive hand cream und der FRESH eye cream sowie den weiterentwickelten Formulierungen des FRESH hand balm, FRESH foot balm und FRESH eye serum setzt RINGANA auf noch gezieltere Pflege für die besonderen Bedürfnisse unserer Haut und präsentiert brandneue Intensivpflege mit geballter Wirkstoffkonzentration.

Von hochwertiger täglicher Feuchtigkeitspflege bis hin zur intensiven Regeneration sehr anspruchsvoller Haut: Wer strahlend in den Herbst starten möchte, setzt jetzt auf Pflege-Essentials, die die Haut nach den Sommermonaten stärken, nähren und optimal auf die neue Saison vorbereiten.

FRESH intensive hand cream für strapazierte Hände

Manche Hände brauchen mehr. Häufiges Waschen, Desinfizieren, Gartenarbeit oder intensive Umwelteinflüsse können die Haut stark beanspruchen und zu Trockenheit, Spannungsgefühlen oder rauen Stellen führen.

Für diese besonderen Bedürfnisse wurde die neue FRESH intensive hand cream entwickelt. Die reichhaltige Formulierung pflegt sehr trockene und strapazierte Hände intensiv und sorgt für spürbar geschmeidige, entspannte Haut.

Pflanzliche Öle, nährende Buttern und hautidentische Lipide stärken gezielt die Hautbarriere. Ein hochwirksamer Feuchtigkeitskomplex aus Glycerin, Urea, L-Arginin, Milchsäure und Hyaluronsäure versorgt die Haut tiefenwirksam mit Feuchtigkeit und hilft dabei, diese langfristig zu bewahren.

Ergänzt wird die Formulierung durch Ectoin sowie einen Extrakt aus der Auferstehungspflanze. Diese unterstützen die Haut dabei, äußeren Stressfaktoren besser zu begegnen, beruhigen beanspruchte Hautpartien und fördern ihre natürliche Widerstandskraft. Die cremige Textur legt sich wie ein schützender Film auf die Haut und hinterlässt ein samtig-weiches Finish.

Hero Ingredients der FRESH intensive hand cream

5 % Urea

Bindet Feuchtigkeit in den obersten Hautschichten, glättet trockene und raue Stellen spürbar und reduziert Spannungsgefühle. Urea stärkt zudem die Hautbarriere und reduziert den transepidermalen Wasserverlust (TEWL).

2,5 % verkapselter Ceramidkomplex

Stärkt die natürliche Hautbarriere und hilft, Feuchtigkeit langfristig in der Haut zu halten.

3 % Phytosqualan, 0,5 % Squalen und Biophytosebum-Komplex mit 0,125 % Phytosterolen

Wirken rückfettend, pflegen intensiv und sorgen für ein besonders hautnahes Pflegegefühl. Als hautidentischer Lipid-Wirkstoff stärkt Squalen die Hautbarriere, reduziert Feuchtigkeitsverlust und schützt vor oxidativem Stress.

2 % Ectoin

Hydratisiert intensiv, schützt vor äußeren Stressfaktoren und stärkt die Hautbarriere.

2 % Sheabutter und 0,3 % Cupuaçu-Butter

Nähren und schützen die Haut intensiv und sorgen für ein samtig-weiches Hautgefühl.

0,05 % Hyaluronsäure-Komplex

Versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, glättet die Oberfläche und schützt langanhaltend vor Feuchtigkeitsverlust.

2,5 % Extrakt aus der Auferstehungspflanze

Beruhigt trockene oder irritierte Haut, spendet intensive Feuchtigkeit und stärkt die Hautbarriere gegen Umwelteinflüsse.

FRESH eye cream setzt auf Skin Longevity

„Mit der neuen FRESH eye cream und der Neuformulierung des FRESH eye serums heben wir Augenpflege auf ein neues Niveau. Die außergewöhnlich hochkonzentrierten Formulierungen vereinen modernste Wirkstoffforschung mit der einzigartigen Frischephilosophie von RINGANA. Das Ergebnis ist ein leistungsstarkes Better-Aging-Konzept, das gemeinsam unmittelbare und langfristige Ergebnisse bringt. Das ist Skin Longevity auf höchstem Niveau!“, so RINGANA CEO Andreas Wilfinger zu den Produktinnovationen.

Passend zu diesem Anspruch setzt die FRESH eye cream auf eine Kombination innovativer High-End-Wirkstoffe, die gezielt die langfristigen Bedürfnisse der empfindlichen Augenpartie adressieren. Die reichhaltige Formulierung stärkt die Hautbarriere, spendet intensive Feuchtigkeit und unterstützt die Haut dabei, Elastizität und Spannkraft zu bewahren. Gleichzeitig glättet sie feine Linien und Trockenheitsfältchen und trägt dazu bei, die Augenpartie langfristig vital, gepflegt und jugendlich wirken zu lassen.

Wirkstoffe der FRESH eye cream im Überblick

Peptidkomplex mit Carnosin

Unterstützt die Haut dabei, straffer und glatter zu wirken.

Veganes PDRN aus Tigergras

Kombiniert biotechnologische Innovation mit der Kraft der Natur. Der Wirkstoff wird aus Centella asiatica gewonnen und trägt zu einem frischen, ausgeglichenen und gepflegten Hautbild bei.

Bakuchiol Nicotinate

Eine moderne Better-Aging-Wirkstoffkombination, die die Haut glatter und ausgeglichener erscheinen lässt und eine verbesserte Wirkstoffverfügbarkeit ermöglicht.

Ceramid-Komplex mit Cholesterol

Enthält hautidentische Lipide und unterstützt die natürliche Hautbarriere.

Pflanzliche Phytoplankton-Essenz

Sorgt für einen Lifting-Effekt der Augenlider und Augenkontur und reduziert Tränensäcke sowie Krähenfüße.

Bild RINGANA – Entspannte HautPflanzliche Öle, nährende Buttern und hautidentische Lipide stärken gezielt die Hautbarriere.

Quelle marco.agency für RINGANA