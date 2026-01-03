Samstag, Januar 3, 2026
Strafuntersuchung nach Brand in Crans-Montana eröffnet

Crans-Montana (dts Nachrichtenagentur) – Die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis hat nach der Brandkatastrophe in einer Bar in Crans-Montana eine Strafuntersuchung gegen die beiden Betreiber eröffnet.

Das teilte die Behörde nach den ersten Ermittlungsergebnissen zu dem verheerenden Brand, der in der Silvesternacht ausgebrochen war.

Bei dem Feuer kamen 40 Menschen ums Leben, 119 weitere wurden verletzt, von denen viele schwere Verletzungen erlitten. Den Betreibern wird fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung sowie fahrlässige Verursachung einer Feuersbrunst vorgeworfen.


Foto: Schweizer Polizist (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

