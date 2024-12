Taylor Swift erobert Spitze der Album-Charts zurück

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Taylor Swift hat sich die Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts zurückerobert. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Mit ihrem Album „The Tortured Poets Department“ hatte der US-Megastar zuvor bereits im April, Mai und Juli an der Spitzenposition gestanden, konnte sie aber nie verteidigen. Dahinter steigt Wincent Weiss mit seiner Re-Edition „Wincents weisse Weihnachten“ direkt an der zweiten Stelle ein. Linkin Parks „From Zero“ fällt von der Eins auf die Drei.

In den Single-Charts verteidigt Mariah Carey mit ihrem Dauerbrenner „All I Want For Christmas Is You“ den Spitzenplatz. Dahinter kommen erneut Wham! mit „Last Christmas“. Insgesamt schaffen es 41 Weihnachtslieder in die Bestenliste – darunter dank Ed Sheerans Filmtrack „Under The Tree“ auch ein komplett neuer Weihnachtssong.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.



Foto: Frau mit Kopfhörern, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts