Expansion des Virtual-Kitchen-Modells in Berlin – in Kooperation mit Toorn Consulting

The Poutine Kitchen startet durch

Die Berliner Street-Food-Marke The Poutine Kitchen (www.thepoutinekitchen.de) startet mit einem klaren Fokus in den Sommer: Gemeinsam mit den Gastroberatern der Toorn Consulting (www.toorn-consulting.de) baut das Unternehmen sein Virtual-Kitchen-Modell in Berlin deutlich aus. Zehn neue Standorte sollen bis Ende 2025 in der Hauptstadt entstehen. Flankiert wird die Expansion von einer aufmerksamkeitsstarken Kampagne – inklusive Gewinnspiel in Kooperation mit Air Canada und der Initiative „Taste of Canada“, der kanadischen Regierung.

Gegründet wurde The Poutine Kitchen 2016 von Holger Böckner, mit dem Ziel, das in Québec beheimatete Nationalgericht Poutine authentisch nach Deutschland zu bringen. Das Traditionsgericht aus knusprigen Pommes, leckeren Cheese Curds (besondere Käsevariante) und einer herzhaften dunklen Gravy-Sauce ist fester Bestandteil der kulinarischen Identität Kanadas – vor allem in der Provinz Québec. „Poutine ist mehr als ein Snack – das Gericht ist Teil kanadischer Kultur. Mit The Poutine Kitchen bringen wir das Original in seiner echten Form nach Deutschland – und das nun in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern der Toorn Consulting, die uns bei der weiteren Entwicklung tatkräftig unterstützen“, sagt Holger Böckner.

Was zu Beginn als Street-Food-Stand in Berlin begann, wuchs schnell zu einer Marke mit eigenem Restaurant, Cateringangeboten, Eventformaten und einem eCommerce-Geschäft. Heute liegt der Schwerpunkt klar auf dem Virtual-Kitchen-Modell.

Für die nächste Wachstumsphase arbeitet The Poutine Kitchen mit der Toorn Consulting zusammen. Das Berliner Beratungsunternehmen unter der Leitung von Matthias Meyer (ehemals Franchise Manager bei Burgermeister) und Sigfrid Bobrek berät gastronomische Marken beim Aufbau, der Expansion und digitalen Skalierung. Zu ihren Kunden zählt u. a. Mustafa Demirs Gemüse Kebap. Beide bringen fundierte Erfahrung im Virtual-Kitchen-Bereich mit – unter anderem durch Stationen bei Honest Food, Tasty Urban, Huuva und Keats.

„The Poutine Kitchen verbindet Originalität mit Format – und hat das Potenzial, in ganz Deutschland als Vorreiter für kanadisches Street Food zu stehen, “so Matthias Meyer. „Unsere Aufgabe ist es, die Qualität des Produkts in ein skalierbares digitales Gastro-Modell zu übersetzen,“ ergänzt Sigfrid Bobrek, der u. a. bereits in den USA, Spanien und Finnland als Gastronomieberater tätig war.

Kanada-Aktion im Sommer: Reise gewinnen mit Air Canada

Zur Expansion startet pünktlich im Juli eine große dreimonatige Sommeraktion, die Lust auf Kanada machen soll: In Kooperation mit der Fluggesellschaft Air Canada und im Rahmen der Regierungsinitiative „Taste of Canada“ werden zwei Reisen nach Kanada verlost. Ziel dieser Initiative ist es, noch mehr Menschen für kanadische Kulinarik und seine kulturellen Wurzeln zu begeistern. Begleitet werden alle Maßnahmen durch eine umfassende Social-Media-Kampagne, konzipiert und umgesetzt von der Berliner Agentur Food Embassy, die auf internationale Food-Kommunikation spezialisiert ist.

Bild @The Poutine Kitchen

Quelle Food Embassy