Therapiehof begeistert mit Spendenmodell für Trauerbegleitung

Ein gemeinnütziger Therapiehof aus Leobersdorf sorgt bei „2 Minuten 2 Millionen“ für tierische Begeisterung!

Mit einem emotionalen Pitch und einem einzigartigen Spendenmodell überzeugte der Therapiehof Regenbogental alle sechs Investor*innen der bekannten PULS 4 Start-up-Show.

Gründerin Margarethe Weiss-Beck und Co-Leiterin Raphaela Ehrenhofer präsentierten die wertvolle Arbeit rund um die tiergestützte Trauerbegleitung sowie ihr innovatives Projekt „Das trostspendende Einhorn-Puzzle“.

„Das virtuelle Puzzle besteht aus 1.000 Teilen, bei dem jedes Teil für 120 Euro aufgedeckt werden kann. So sollen insgesamt 120.000 Euro an Spenden zusammenkommen, um die stationäre Begleitung am Hof weiter auszubauen“, erklärt Raphaela Ehrenhofer.