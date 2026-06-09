Tobias Wann CEO tonies bleibt bis 2029 an Bord

Tobias Wann CEO tonies bleibt dem Unternehmen langfristig erhalten. Der Aufsichtsrat der weltweit führenden interaktiven Audioplattform für Kinder hat seinen Vertrag bis Ende 2029 verlängert. Damit bestätigt das Gremium sein Vertrauen in die Wachstumsstrategie und die internationale Entwicklung des Unternehmens.

Tobias Wann CEO tonies führt das Unternehmen weiter

Der Aufsichtsrat der tonies SE hat den Vertrag von Tobias Wann als Chief Executive Officer um weitere drei Jahre verlängert.

Seit dem 1. Januar 2024 steht Wann an der Spitze des Unternehmens. Er folgte auf die Gründer Patric Faßbender und Marcus Stahl. Seitdem hat er tonies zu Rekordergebnissen geführt und zugleich die internationale Expansion konsequent vorangetrieben.

Christian Bailly, Vorsitzender des Aufsichtsrats von tonies, würdigt die Entwicklung des Unternehmens ausdrücklich.

„In weniger als zweieinhalb Jahren hat Tobias Wann tonies vom Erfinder einer eigenen Kategorie zu einem globalen Champion entwickelt. Seine Stärken liegen darin, klare Prioritäten zu setzen, eine skalierbare Organisation aufzubauen und das richtige Team zusammenzustellen“, erklärt Bailly.

Außerdem habe Wann selbst in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld außergewöhnliche Ergebnisse erzielt.

Tobias Wann CEO tonies treibt internationales Wachstum voran

Unter der Führung von Tobias Wann entwickelte sich tonies dynamisch weiter. Gleichzeitig gewann die Marke weltweit an Bedeutung.

Internationale Märkte erwirtschaften inzwischen rund zwei Drittel des gesamten Unternehmensumsatzes. Besonders Nordamerika entwickelte sich zum größten Markt des Unternehmens.

Darüber hinaus gelang tonies der erfolgreiche Ausbau seiner Aktivitäten in Australien und Neuseeland. Somit stärkte das Unternehmen seine Position als globale Familienmarke.

Toniebox 2 stärkt die Position von tonies

Zu den wichtigsten Meilensteinen der vergangenen Jahre zählt die Einführung der Toniebox 2.

Die neue Generation der Audioplattform gilt als bedeutendste Produktinnovation in der Unternehmensgeschichte. Gleichzeitig unterstreicht sie den Anspruch von tonies, die von den Gründern geschaffene Produktkategorie kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Der Aufsichtsrat sieht darin einen wichtigen Schritt für die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens.

Tobias Wann CEO tonies erzielt Rekordergebnisse

Die wirtschaftliche Entwicklung von tonies verlief in den vergangenen Jahren äußerst positiv.

Seit dem Amtsantritt von Tobias Wann stieg der Umsatz von 361 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2023 auf 630 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2025.

Gleichzeitig verbesserte sich die bereinigte EBITDA-Marge deutlich. Sie erhöhte sich von 4,0 Prozent auf 8,6 Prozent und hat sich damit mehr als verdoppelt.

Zusätzlich verstärkte tonies seinen Vorstand. Neu hinzu kamen Ginny McCormick als Chief Experience Officer, Christoph Frehsee als Chief Revenue Officer und Hansjörg Müller als Chief Financial Officer.

tonies baut seine globale Präsenz aus

Neben dem operativen Wachstum erreichte das Unternehmen weitere wichtige Meilensteine.

Im Dezember 2025 stieg tonies in den SDAX der Frankfurter Börse auf. Dieser Schritt verdeutlicht die positive Entwicklung des Unternehmens und seine zunehmende Bedeutung am Kapitalmarkt.

Zugleich stärkte tonies seine Wahrnehmung bei Investoren und internationalen Partnern.

Ausblick auf die Zukunft von tonies

Tobias Wann blickt optimistisch auf die kommenden Jahre.

„Wir haben die vergangenen zweieinhalb Jahre dazu genutzt, ein Ökosystem aufzubauen, mit dem wir tonies‘ Potenzial voll ausschöpfen können. Wir bleiben ambitioniert und konzentrieren uns jetzt darauf, tonies zu einer globalen Ikone zu formen“, sagt der CEO.

Außerdem betont er die gesellschaftliche Relevanz des Angebots. tonies schaffe Räume, in denen Kinder selbstständig entdecken, spielen und wachsen können.

Wachstum und Profitabilität entwickeln sich positiv

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet tonies weiteres Wachstum.

Das Unternehmen rechnet mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von mehr als 20 Prozent auf über 760 Millionen Euro. In Nordamerika soll das Wachstum sogar über 30 Prozent liegen.

Zudem erwartet tonies eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 9 und 11 Prozent.

Am 18. Juni 2026 veranstaltet das Unternehmen seinen ersten Kapitalmarkttag im Londoner Science Museum. Investoren können sowohl vor Ort als auch virtuell teilnehmen.

Mit der Vertragsverlängerung von Tobias Wann bis 2029 setzt tonies seinen internationalen Wachstumskurs konsequent fort und schafft die Grundlage für die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens.

Bild Tobias Wann (l) und Christian Bailly (r) Copyright Tonies SE

Quelle tonies GmbH