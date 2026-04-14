tonies wächst profitabel und startet stark in 2026

tonies setzt profitables Wachstum mit Rekordergebnissen im Jahr 2025 fort und erwartet starke Dynamik für das Geschäftsjahr 2026

Umsatzsteigerung von 31 % (+36 % in konstanter Währung, „cc“) gegenüber dem Vorjahr auf 630 Mio. EUR, getragen von anhaltend starker Wachstumsdynamik in allen Märkten

Bereinigte EBITDA Marge auf 8,6 % gesteigert; vorteilhafter Produkt Mix Shift hin zu Tonies Figuren treibt Profitabilität, operative Effizienz stärkt Resilienz in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld

Nordamerika wächst weiter über Gruppendurchschnitt Umsatzplus von 31 % (+40 % cc) im Vergleich zum Vorjahr auf 276 Mio. EUR

Umsatz mit Tonieboxen stieg um 18 % (+21 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 161 Mio. EUR; wachsende Basis schafft starke Grundlage für abonnementartiges Umsatzwachstum und Ausbau von tonies Ökosystem

Prognose für Geschäftsjahr 2026 unterstreicht Zuversicht in nachhaltiges und profitables Wachstum Gruppenumsatzwachstum von >20 % (cc) auf über 760 Mio. EUR, Umsatzwachstum in Nordamerika von >30 % (cc), bereinigte EBITDA Marge zwischen 9 % und 11 %

Starkes Wachstum und internationale Expansion

LUXEMBURG, 14. April 2026 // tonies SE („tonies“), die weltweit führende interaktive Audioplattform für Kinder, verzeichnete im Jahr 2025 starkes Wachstum und eine Rekordprofitabilität. Die Strategie, neue Zielgruppen und Bestandskunden mit einem erweiterten Produktportfolio rund um die Toniebox 2 anzusprechen, fand weltweit Anklang und trieb starkes Wachstum in der zweiten Jahreshälfte. Mit ausgebauten Handels und Lizenzpartnerschaften sowie zunehmender Haushaltsabdeckung stärkte tonies die eigene Präsenz in seinen internationalen Märkten Nordamerika, Großbritannien, Frankreich, Australien und Neuseeland. Produktinnovationen beschleunigten das Wachstum in der etablierteren DACH Region. Damit erreichte tonies alle Ziele seiner Jahresprognose.

Stimmen aus dem Management

Tobias Wann, CEO von tonies, kommentiert: „2025 haben wir Innovationen geliefert, die echten Mehrwert schaffen für Familien und auch für unser Geschäft. Trotz aller makroökonomischen Unsicherheit haben wir unser profitables Wachstum mit Rekordergebnissen in allen Märkten fortgesetzt. Innovationen rund um Toniebox 2, Tonieplay und wegweisende Partnerschaften stärken unsere kulturelle Strahlkraft mehr denn je Familien auf der ganzen Welt lieben tonies. Mit einer stärkeren Präsenz rund um den Globus und zwei Dritteln unseres Umsatzes aus internationalen Märkten wird tonies immer mehr zu einer echten globalen Ikone. Ich freue mich auf ein starkes 2026 wir haben spannende Pläne und befinden uns in einer stärkeren Position als je zuvor.”

Hansjörg Müller, CFO von tonies, fügt hinzu: „Unser Fokus liegt darauf, tonies profitabel und nachhaltig wachsen zu lassen. Im Jahr 2025 haben wir bewiesen, dass wir genau das in großem Maßstab umsetzen können. Wir haben den Umsatz um mehr als 30 % gesteigert und gleichzeitig unsere Marge ausgebaut trotz volatiler Märkte. Unsere immer größere Basis an Tonieboxen ist ein entscheidender Indikator für uns Die starke Performance dieser Kategorie wurde durch die Toniebox 2 beflügelt und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wiederkehrende Umsätze mit Tonies Figuren und aus einem breiteren Ökosystem zu sichern.

So schaffen wir künftiges Wachstum. Trotz der Investitionen in unsere bislang größte Produkteinführung haben wir Kostendisziplin gewahrt und unsere Effizienz unternehmensweit gesteigert. Die Resilienz, die wir bewiesen haben, spricht für die Stärke und das Potenzial unseres Geschäftsmodells und das starke vierte Quartal unterstreicht einmal mehr unsere Fähigkeit, zu wichtigen kommerziellen Anlässen zu liefern. Auf dieser Basis sind wir gut für weiteres profitables Wachstum im Jahr 2026 aufgestellt.”

Breiteres Portfolio treibt Wachstum in allen Märkten

Mit einer starken Performance über das gesamte Jahr und insbesondere in der zweiten Jahreshälfte steigerte tonies seinen Umsatz in allen Regionen. Die Entwicklung hin zu einem globalen Ökosystem spiegelt sich im wachsenden Anteil internationaler Märkte wider, der nun rund 66 % des Gesamtumsatzes ausmacht, gegenüber 62 % im Jahr 2024.

Der Gruppenumsatz für das Gesamtjahr stieg um 31 % (+36 % cc) im Vergleich zum Vorjahr auf 630 Mio. EUR (GJ 2024: 481 Mio. EUR). Im vierten Quartal wurde mit 313 Mio. EUR die Hälfte des Jahresumsatzes erzielt unterstützt durch den Launch von Toniebox 2 und Tonieplay. Erneut nutzte tonies wichtige kommerzielle Anlässe wie Black Friday, Cyber Monday und die Weihnachtssaison und steigerte den Q4 Umsatz so um 31 % (+39 % cc) gegenüber dem Vorjahresquartal (Q4 2024: 238 Mio. EUR).

Nordamerika als wichtigster Wachstumstreiber

Nordamerika festigte seine Position als größter Markt und wichtigster Wachstumstreiber von tonies und verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatzanstieg von 31 % (+40 % cc) gegenüber dem Vorjahr auf 276 Mio. EUR. Partnerschaften mit führenden Einzelhändlern wie Target und Walmart führten zu einer anhaltenden Ausweitung des Großhandelsgeschäfts. Zusätzlich trieben eine starke Direct to Consumer Performance sowie erfolgreiche Produkteinführungen wie My First Tonies und der Ms. Rachel Tonie das Wachstum.

Starke Entwicklung in DACH und internationalen Märkten

Der Umsatz im DACH Markt wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16 % auf 214 Mio. EUR. In der Region Rest der Welt stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 64 % (+68 % cc) auf 141 Mio. EUR. In allen Märkten profitierte tonies von steigender Markenbekanntheit und starken Partnerschaften mit führenden Einzelhändlern.

Wachsende Toniebox Basis stärkt Ökosystem

Der Umsatz mit Tonieboxen stieg gegenüber dem Vorjahr um 18 % (+21 % cc) auf 161 Mio. EUR. Die stetig wachsende Basis schafft eine starke Grundlage für wiederkehrende Umsätze und den Ausbau des tonies Ökosystems.

Der Umsatz mit Tonies Figuren stieg um 37 % (+43 % cc) auf 447 Mio. EUR. Auch Accessoires und digitale Inhalte entwickelten sich positiv und trugen zum Gesamtwachstum bei.

Rekordprofitabilität durch Effizienz und Produktmix

Die bereinigte EBITDA Marge verbesserte sich auf 8,6 % und übertraf damit die Prognose. Effizienzsteigerungen und ein starker Produktmix trugen maßgeblich zur verbesserten Profitabilität bei.

Innovationen rund um die Toniebox 2

Der Launch der Toniebox 2 und Tonieplay markierte die größte Innovation seit der Einführung der ersten Toniebox. Neue Produktkategorien und starke Lizenzpartnerschaften erweitern das Ökosystem und stärken die Marktposition.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026

Aufbauend auf dem starken Jahr 2025 erwartet tonies für 2026 ein Umsatzwachstum von über 20 % sowie eine weitere Verbesserung der EBITDA Marge auf 9 bis 11 %. Die Prognose unterstreicht die Zuversicht in nachhaltiges und profitables Wachstum.

Bild: CEO Tobias Wann, CFO Hansjörg Müller

Quelle tonies GmbH