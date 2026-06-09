Smarte Klimaanlagen Steuerung senkt Kühlkosten im Sommer

Die Smarte Klimaanlagen Steuerung von tado° soll Haushalten helfen, heiße Sommer energieeffizienter zu bewältigen. Gemeinsam mit der Midea PortaSplit und dynamischen Stromtarifen ermöglicht das neue Kühl-Set eine automatisierte Kühlung zu besonders günstigen Strompreisen.

Während sich Europa auf einen weiteren Sommer mit hohen Temperaturen vorbereitet, bringt tado° ein neues Kühl-Set auf den Markt. Es kombiniert die tado° Smarte Klimaanlagen Steuerung mit der mobilen Klimaanlage Midea PortaSplit mit einer Kühlleistung von 12.000 BTU/h beziehungsweise 3,5 kW.

In Verbindung mit dem dynamischen Stromtarif tado° HOURLY können Haushalte ihr Zuhause gezielt dann kühlen, wenn die Strompreise besonders niedrig sind. Dadurch steigen Komfort und Kontrolle. Gleichzeitig sinkt der Energieverbrauch.

Smarte Klimaanlagen Steuerung für heiße Sommer

Immer mehr Haushalte suchen nach Möglichkeiten, ihre Wohnräume effizient zu kühlen. Gleichzeitig möchten viele Verbraucher ihre Energiekosten senken.

Genau hier setzt die Smarte Klimaanlagen Steuerung von tado° an. Nutzer automatisieren ihre Kühlung und passen diese an ihren Tagesablauf an. Zudem können sie den Energieverbrauch gezielt optimieren.

Die Smarte Klimaanlagen Steuerung trifft auf die Midea PortaSplit

Die Midea PortaSplit wurde vom TIME-Magazin als eine der „Best Inventions of 2025“ ausgezeichnet. Im vergangenen Sommer war sie in mehreren europäischen Märkten, darunter Deutschland, zeitweise ausverkauft.

Die mobile Klimaanlage zählt zu den modernsten Lösungen ihrer Art in Europa. Sie erreicht die Energieeffizienzklasse A++ beim Kühlen. Außerdem arbeitet sie besonders leise und lässt sich einfach installieren.

Im Unterschied zu vielen herkömmlichen mobilen Klimaanlagen nutzt die PortaSplit einen Wärmetauscher zur Wärmeabfuhr. Dadurch entsteht kein Unterdruck im Innenraum. Ebenso wird keine warme Außenluft angesaugt.

Der Kältemittelschlauch zur Außeneinheit ist besonders flach. Deshalb muss das Fenster nur minimal geöffnet werden.

Smarte Klimaanlagen Steuerung sorgt für mehr Komfort

Das neue Set verbindet die hohe Kühlleistung der PortaSplit mit intelligenten Funktionen von tado°.

Dazu gehören:

Intelligente Zeitpläne

Fenster Offen Erkennung

Ortsabhängige Steuerung per Geofencing

Smartphone Steuerung aus der Ferne

Dadurch vermeiden Nutzer unnötiges Kühlen, wenn niemand zu Hause ist. Gleichzeitig behalten sie jederzeit die Kontrolle über ihre Raumtemperatur.

Smarte Klimaanlagen Steuerung nutzt günstige Strompreise

Besonders interessant wird das System in Kombination mit dynamischen Stromtarifen wie tado° HOURLY.

An sonnigen Sommertagen sinken die Strompreise durch die hohe Solarstromproduktion häufig deutlich. Teilweise fallen die Preise sogar unter null.

Mithilfe intelligenter Zeitpläne aktivieren Nutzer ihre Klimaanlage genau in diesen günstigen Zeitfenstern. So können sie Wohnräume vorkühlen oder angenehme Temperaturen aufrechterhalten. Dadurch reduzieren sie ihre Energiekosten erheblich.

Überhitzte Wohnräume werden zum wachsenden Problem

Die Markteinführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem überhitzte Wohnräume in Europa zunehmend zur Herausforderung werden.

Eine tado° Analyse von einer Million europäischen Haushalten zeigte, dass die Innentemperaturen im Juli und August 2025 durchschnittlich mehr als 30 Prozent über den Außentemperaturen lagen.

In Deutschland lag die durchschnittliche Außentemperatur bei 17,6 Grad Celsius. Gleichzeitig wurden in Wohnräumen durchschnittlich 23,0 Grad Celsius gemessen.

Deshalb steigt die Nachfrage nach intelligenten und energieeffizienten Kühllösungen kontinuierlich an. Wetterprognosen gehen zudem davon aus, dass der Sommer 2026 erneut außergewöhnlich hohe Temperaturen bringen könnte.

Energieeffiziente Kühlung für moderne Haushalte

„Eine kostengünstige Kühlung wird immer wichtiger für viele Haushalte in ganz Europa“, sagt Christian Deilmann, Mitgründer und Geschäftsführer von tado°.

„Unsere Studie von einer Million tado° Kunden hat gezeigt, wie stark die Innenraumtemperaturen im Sommer mittlerweile ansteigen. Darunter leiden viele Europäer und suchen nach kostengünstigen Kühllösungen. Durch die Kombination der intelligenten Kühlungssteuerung und stündlich dynamischen Stromtarifen von tado° mit der PortaSplit können Nutzer ihr Zuhause höchst effizient kühlen.“

Preis und Verfügbarkeit der smarten Klimaanlagen Steuerung

Das Kühl-Set aus tado° Smarter Klimaanlagen Steuerung und Midea PortaSplit ist ab sofort über den tado° Webshop erhältlich.

Der Preis liegt bei 949 Euro.

Die Midea PortaSplit ist außerdem einzeln für 899 Euro im tado° Webshop verfügbar.

Der dynamische Stromtarif tado° HOURLY kann über die tado° Energieseite gebucht werden.

Weitere Informationen zur tado° Smarten Klimaanlagen Steuerung und zur Midea PortaSplit stehen auf der tado° Website bereit.

Quelle Bild und Text: tado GmbH