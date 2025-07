PM-International zum 23. Mal als Top-Innovator ausgezeichnet

Die PM-International AG, Entwickler und Vertreiber der Marke „FitLine“, wurde zum 23. Mal als Top-Innovator im Rahmen des Innovationswettbewerbs „TOP 100“ ausgezeichnet. Diese wiederholte Auszeichnung unterstreicht das kontinuierliche Wachstum sowie den starken Innovationsfokus des Unternehmens.

Vorstand des Headquarter Europe, Patrick Bacher, nahm den Preis zusammen mit seiner Ehefrau Dörte im Namen von PM-International entgegen. „Die 23. Auszeichnung ist für uns kein Grund, uns auszuruhen, sondern ein Ansporn, unseren Innovationskurs konsequent weiterzuführen“, so Patrick Bacher. „Wir danken allen, die diesen Weg mit uns gehen.“

Innovationen mit Wirkung

PM-International setzt auf ein innovationsfreundliches Klima. Ein Beispiel ist die optimierte Verpackung von Sachetprodukten, bei der zwei Mitarbeiter eine Lösung entwickelten, mit der sich pro Europalette rund 25 Prozent mehr Fracht verstauen lässt. Das führt zu spürbaren Einsparungen bei den Versandkosten.

Dies wurde durch das unternehmensweite Vorschlagswesen ermöglicht, das kreative Lösungen aus allen Bereichen fördert und belohnt. PM-International schafft ein Arbeitsumfeld, in dem jeder die Möglichkeit hat, sich aktiv einzubringen und in dem Verbesserungsvorschläge angenommen und entsprechend belohnt werden.

Digitalisierung und soziale Verantwortung

Neben Prozessinnovationen setzt das Unternehmen auch im Vertrieb auf digitale Lösungen. Der bislang größte Meilenstein der digitalen Transformation ist der neue All-in-One-eShop mit integrierter Künstlicher Intelligenz, personalisierten Kundenshops und einem benutzerfreundlichen Design. Der neue Shop bündelt alle Funktionen an einem Ort, wodurch die Navigation vereinfacht und das Einkaufserlebnis optimiert wird.

Der gesamte Bestellprozess ist durch intelligente Produktempfehlungen und individuelle Inhalte gezielter und effizienter gestaltet. Ergänzt wird die Plattform durch Funktionen wie „Warenkorb teilen“ und das „Virtual Warehouse“ zur flexiblen Warenreservierung. Die digitalen Tools unterstützen die weltweiten Vertriebspartner und ergänzen den klassischen Direktvertrieb.

Gleichzeitig übernimmt PM-International gesellschaftliche Verantwortung. Mit der Initiative „PM We Care“ fördert das Unternehmen seit über 20 Jahren benachteiligte Gemeinschaften und betreut aktuell rund 6.600 Patenkinder in 25 Ländern. So verbindet das Unternehmen wirtschaftlichen Erfolg mit sozialem Engagement.

Zu TOP 100

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien.

Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der BVMW. Als Medienpartner begleiten das manager magazin, impulse und W&V den Unternehmensvergleich.

Über PM-International

Seit 1993 entwickelt und vertreibt PM-International seine Premium-Reihe wissenschaftlich formulierter Produkte für Fitness, Gesundheit und Schönheit unter der Marke FitLine® – viele davon mit patentierter Technologie. Weltweit wurden bereits mehr als 900 Millionen FitLine®-Produkte verkauft.

Das Familienunternehmen hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und vertreibt seine Produkte aus über 45 Niederlassungen auf 6 Kontinenten. Das exklusive Nährstoff-Transportkonzept (NTC®) und über 30 Jahre Erfahrung in der Produktentwicklung bilden die Kernkompetenzen des Unternehmens: Es bringt die Nährstoffe, wenn sie gebraucht werden, dorthin, wo sie gebraucht werden – auf die Zellebene, von innen und außen.

Um eine kontinuierlich hohe Produktqualität zu gewährleisten, werden die Produkte regelmäßig und unabhängig durch die ELAB Analytik GmbH getestet. Über den QR-Code auf der Verpackung können die Verbraucher direkt Informationen zur Analyse einsehen. PM-International bietet damit ein außergewöhnliches Maß an Transparenz.

Mehr als 1000 Spitzensportler aus über 85 Disziplinen und 40 Nationen vertrauen auf FitLine-Produkte. FitLine ist offizieller Lieferant zahlreicher Sportorganisationen und Nationalmannschaften, wie der Herrentennis-Turnierserie ATP Tour, den deutschen, österreichischen und kanadischen Skiverbänden (DSV, ÖSV, ACA), dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR), dem Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV), dem belgischen Handballverband (URBH) und vielen anderen – einige davon seit über 20 Jahren.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.pm-international.com

Bild: Patrick Bacher und seine Frau Dörte nehmen die Auszeichnung von Ranga Yogeshwar entgegen

Quelle PM-International AG