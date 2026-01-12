Dienstag, Januar 13, 2026
Trump verhängt Sondersteuer für Geschäftspartner des Iran

Washington (dts Nachrichtenagentur) – US-Präsident Donald Trump hat eine Sondersteuer für alle Länder angekündigt, die mit dem Iran Geschäfte machen.

Der entsprechende Zoll betrage 25 Prozent und gelte „mit sofortiger Wirkung“, schrieb Trump am Montag auf seiner eigenen Plattform „Truth Social“. Der Zoll werde auf alle Geschäfte erhoben, die diese Länder mit den Vereinigten Staaten von Amerika betrieben. „Diese Anordnung ist endgültig und unanfechtbar“, schrieb Trump weiter.

Zuvor hatten Menschenrechtler mitgeteilt, dass sechzehn Tage nach Beginn der neuen landesweiten Protestwelle gegen die Regierung im Iran mindestens rund 650 Demonstranten getötet worden wind. Tausende seien verletzt worden, meldete die Organisation „Iran Human Rights“ (IHRNGO) mit Sitz in Oslo.


