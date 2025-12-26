USA verüben Militärschlag gegen IS in Nigeria

Washington (dts Nachrichtenagentur) – Die USA haben nach eigenen Angaben mehrere Militärschläge gegen den „Islamischen Staat“ (IS) im Nordwesten von Nigeria verübt.

Diese seien für die Terroristen „verheerend und tödlich“ verlaufen, teilte US-Präsident Donald Trump mit. Der IS habe „vor allem unschuldige Christen in einem Ausmaß angegriffen und brutal ermordet, wie es seit vielen Jahren, ja sogar Jahrhunderten, nicht mehr vorgekommen ist“, begründete Trump den Einsatz. „Ich habe diese Terroristen bereits gewarnt, dass sie die Hölle auf Erden erleben werden, sollten sie das Abschlachten von Christen nicht einstellen – und heute Abend ist es soweit.“

Das US-Kriegsministerium habe „zahlreiche perfekte Schläge ausgeführt, wie sie nur die Vereinigten Staaten ausführen können“, so der Präsident. In der über seine Plattform „Truth Social“ verbreiten Textnachricht wünschte Trump schließlich ein „frohes Weihnachtsfest allen, einschließlich der toten Terroristen, von denen es noch viele weitere geben wird, wenn sie ihr Abschlachten von Christen fortsetzen“.



Foto: Nigeria (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

