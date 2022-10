Die ersten veganen Bio-Backmischungen von GREENFORCE.

Wir lieben Backen.

Jetzt kommt wieder die Zeit, in der wir uns mit leckeren süßen Köstlichkeiten so richtig verwöhnen. Doch schnell und einfach muss es gehen. Ganz egal ob Backliebhaber*in oder Anfänger*in – mit den Easy To Bake Bio-Backmischungen von GREENFORCE wird ab sofort jede*r zum Backprofi. Die Backmischungen werden ganz fix unter Zugabe von wenigen Zutaten wie Wasser, Pflanzendrink bzw. Öl angerührt und sind innerhalb kürzester Zeit fertig zum Genuss. Alle Easy To Bake Bio-Backmischungen sind 100 Prozent Bio und natürlich, rein pflanzlich, glutenfrei und kommen ganz ohne raffinierten Zucker aus.

Einfach ein Muss, dieser Easy To Bake Bio-Backgenuss!

Vegane Pancakes

Ab sofort haben wir zur Morgenstund die leckeren Easy To Bake Pancakes von GREENFORCE im Mund.

Die Backmischung einfach nur mit Wasser anrühren, fertig ist der perfekte Pancake-Teig. Da kann der nächste Brunch ganz entspannt kommen, denn wir haben in Nullkommanix die besten Pancakes zum Frühstück gezaubert. Mit etwas Ahornsirup und ein paar frischen Früchten servieren und genießen.

Veganes Bananenbrot

Endlich ist es da! Das wohl köstlichste und unkomplizierteste Bananenbrot, das wir kennen. Zum Frühstück, für die nächste Einladung oder einfach als Snack für Zwischendurch – wir finden ab sofort viele gute Gründe für das leckere Easy To Bake Bio-Bananenbrot. Backmischung mit Wasser und Bananen vermengen, in eine Form geben und ab damit in den Ofen. Je reifer die Bananen sind, desto süßer schmeckt das fertige Bananenbrot. Wer kann da schon wiederstehen?



Veganer Schokokuchen

Unser Nachmittagskuchen ist ab sofort gesichert. Egal ob für Freunde, Familie oder einfach uns selbst, der vegane Easy To Bake Bio-Schokokuchen ist im Handumdrehen fertig und sowas von lecker. Der lässt nicht nur unsere Gäste dahinschmelzen.

Oder wie wäre es mit einem saftigen Schokokuchen zum Frühstück?

Hier unsere Rezeptidee: Tassenkuchen

70 g Schokokuchen Backmischung

40 ml Wasser oder Pflanzendrink

10 ml neutrales Pflanzenöll



Alle Zutaten direkt in einer Tasse verrühren, bis ein glatter Teig entsteht und dann die Tasse für 90 Sekunden bei 800 Watt in die Mikrowelle geben – fertig. Mit etwas geschmolzener Schokolade und Erdnussbutter toppen. Schmeckt einfach himmlisch!

Quelle STUDIO BRANDFORMANCE