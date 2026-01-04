Venezuelas Vizepräsidentin zur Interims-Staatschefin ernannt

Caracas (dts Nachrichtenagentur) – Nach der Gefangennahme von Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro durch die USA hat der Oberste Gerichtshof des Landes Vizepräsidentin Delcy Rodriguez zur Interimspräsidentin ernannt.

In einer Erklärung des Gerichts hieß es, dass Rodríguez gemäß der Verfassung des Landes alle Befugnisse und Pflichten des Präsidenten übernehmen solle, um die administrative Kontinuität und die Verteidigung der Nation zu gewährleisten. Maduro wurde allerdings nicht als dauerhaft aus dem Präsidentenamt ausgeschieden erklärt.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor erklärt, dass Rodríguez mit den USA zusammenarbeiten würde. Diese bezeichnete den Angriff der USA allerdings als „brutal“ und „grausam“ und forderte die Freilassung von Maduro und der First Lady Cilia Flores.

Maduro ist derweil mittlerweile in New York angekommen. Er soll bis zu seinem Prozess im berüchtigten Metropolitan Detention Center in Brooklyn, kurz MDC genannt, inhaftiert werden.



