Mittwoch, September 24, 2025
Verbraucherschützer fürchten Schuldenwelle unter Jugendlichen

By UNITEDNETWORKER

Junge Leute mit Smartphones (Archiv), via dts NachrichtenagenturBerlin (dts Nachrichtenagentur) – Ramona Pop, Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV), warnt vor einer Schuldenwelle unter Jugendlichen. „Im vergangenen Jahr sind vor allem bei Jugendlichen die Schulden drastisch angestiegen“, sagte die Verbraucherschützerin dem „Tagesspiegel“ (Mittwochausgabe). Pop macht dafür vor allem „Buy now, pay later“-Geschäfte verantwortlich, bei denen Menschen einen Zahlungsaufschub für Onlinekäufe bekommen.

„Viele haben leider gar nicht verstanden, dass das ein Kredit ist“, kritisierte Pop. „Wenn sie nicht rechtzeitig zahlen, bekommen sie einen negativen Schufa-Eintrag und fallen aus allen Wolken, wenn sie erstmals eine Wohnung anmieten wollen. Wir kennen Fälle, in denen Jugendliche auf diesem Weg bis zu 1.500 Euro Schulden aufgehäuft haben.“

Pop hofft, dass die vom Bundeskabinett kürzlich verabschiedete Verbraucherkreditlinie Jugendliche besser schützt. Auch bei „Buy now, pay later“ soll künftig eine Prüfung vorgeschrieben werden, ob jemand überhaupt kreditwürdig ist.


Foto: Junge Leute mit Smartphones (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

