Von der Leyen sieht gute Chancen für EU-US-Sanktionen gegen Putin

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) – EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) sieht gute Chancen für ein gemeinsames Sanktionspaket von EU und USA gegen Russland.

„Ich glaube, das ist auf gutem Weg, wenn Putin sich nicht bewegt“, sagte von der Leyen dem Nachrichtenmagazin Politico. Putin müsse sich darüber klar sein, dass der Druck sowohl in Europa erhöht werde als auch in den Vereinigten Staaten: „Und da sind die Mittel schon gewaltig.“

Von der Leyen geht davon aus, dass umfassende Maßnahmen möglich sein könnten: „Wenn die Amerikaner sich entschließen für die Sanktionen, dann werden die 500 Prozent da in diesem Paket mit drin sein.“ Es gehe vor allem darum, russische Energie zu sanktionieren und darum, die Finanzquellen für Russland auszutrocknen.

Die EU-Kommissionspräsidentin lobt die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump. „Das Wichtige ist, er möchte Frieden schaffen in der Ukraine. Er will diesen Krieg Russlands beenden“, so von der Leyen weiter. „Wichtig ist, immer wieder auch daran zu erinnern, dass es kein schwacher Frieden sein darf, wie das zum Beispiel in Afghanistan der Fall war, sondern es muss ein starker, gerechter und dauerhafter Frieden sein.“ Putin sei im Übrigen „strategisch völlig gescheitert“.



Foto: Ursula von der Leyen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts