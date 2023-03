Worldline erleichtert Unternehmen den Einstieg ins Metaverse

Worldline, ein weltweit führendes Unternehmen im Zahlungsverkehr, ermöglicht Merchants, Banken und Dienstleistern den einfachen Einstieg ins Metaverse. Das Metaverse wird in Zukunft ein weiterer Commerce-Kanal neben POS und E-Commerce sein.

McKinsey schätzt den Markteinfluss des Metaverse auf den E-Commerce bis 2030 auf 2 bis 2,6 Billionen Dollar*. Unternehmen ohne eigene Metaverse-Präsenz erhalten mit der White-Label- Lösung von Worldline die Möglichkeit, sich bereits jetzt auf das Metaverse einzustellen und erste Erfahrungen zu sammeln.

Seit dem 8. März betreibt Worldline die neue Shopping Mall in Decentraland mit den ersten neun Shops, darunter die deutsche Direktbank Consorsbank, das Schweizer Luxushotel The Chedi Andermatt und Naked Life, ein australischer Hersteller alkoholfreier Spirituosen. Diese White-Label- Lösung ist für alle Unternehmen geeignet, die eine Metaverse-Strategie entwickeln und einen kostengünstigen Einstieg suchen. Worldline steht ihnen bei diesen Innovationsüberlegungen unterstützend zur Seite.

Einfacher Start in die Web-3.0-Welt

In der Worldline Shopping Mall können Händler, Dienstleister und Banken einfach und modular eine Präsenz im Web 3.0 aufbauen, um zu testen, wie die eigene Community darauf reagiert und wie sich das Potenzial des Metaverse erschließen lässt.

Das Starterpaket enthält viele nützliche Features für Metaverse-Newcomer. Es bietet Shop-Mietern die bewährte Worldline-Zahlungsfunktion – mit oder ohne Kryptowährungen – sowie ein leistungsstarkes Set an Advertising-Services. Optionale Zusatzpakete – darunter Target Advertising, Phygital Products und Augmented Reality – verhelfen Shops und Produkten zu mehr Sichtbarkeit und schaffen eine innovative Customer Experience.

Worldline stützt sich bei den Zusatzpaketen auf starke Partnerschaften mit 42Meta (Target Advertising), Metyis (Phygital Produkte) und Threedium (Augmented Reality), allesamt Marktführer in ihrem jeweiligen Segment.

Virtueller Testbetrieb mit überzeugendem Ergebnis

Der Entscheidung, eine Shopping Mall im Metaverse zu eröffnen, ging ein umfangreicher Testbetrieb voraus. Dazu richtete Worldline im März 2022 eigens einen Showroom ein, in dem namhafte Marken aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Kroatien und Australien monatlich wechselnd präsentiert wurden. Dieser einjährige Testlauf erzielte ein so überzeugendes Ergebnis, dass diese Unternehmen ihr Engagement jetzt mit einem eigenen Auftritt in der Shopping Mall fortsetzen wollen.

Das gilt auch für das Chedi Andermatt, ein Luxushotel in der Schweiz: „Das Chedi Andermatt gilt als Pionier oder besser gesagt als Trendsetter für neue und innovative Ansätze in der Luxus-Hotellerie.