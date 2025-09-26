Freitag, September 26, 2025
spot_img
StartNachrichten1. Bundesliga: Bayern feiert 4:0-Heimsieg gegen Bremen
Nachrichten

1. Bundesliga: Bayern feiert 4:0-Heimsieg gegen Bremen

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

München (dts Nachrichtenagentur) – Der FC Bayern München hat am Freitagabend ein Heimspiel gegen Werder Bremen mit 4:0 gewonnen und damit seine makellose Serie in dieser Saison fortgesetzt. Jonathan Tah brachte die Gastgeber bereits in der 22. Minute per Hackentrick in Führung, ehe Harry Kane kurz vor der Halbzeit einen Foulelfmeter sicher zum 2:0 verwandelte (45.+1 Minute). In der zweiten Halbzeit erhöhte Kane mit seinem zweiten Treffer des Abends auf 3:0 in der 65. Minute, bevor Konrad Laimer in der 87. Minute den Endstand zum 4:0 markierte.

Die Münchner dominierten die Partie über weite Strecken und bestimmten das Spielgeschehen mit Ballbesitz und schnellem Umschaltspiel. Werder Bremen zeigte nur wenige offensive Akzente, und Torhüter Karl Hein verhinderte mit einigen Paraden eine noch frühere Entscheidung. Mit einer Kombination aus Kreativität, Treffsicherheit und kontrolliertem Spielaufbau setzte Bayern die Bremer immer wieder unter Druck und ließ kaum Entlastung zu. Damit bauten die Münchner ihre beeindruckende Form weiter aus, während Werder weiterhin auf Punkte gegen den Rekordmeister warten muss.


Foto: Harry Kane (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
Union gegen Verfassungsänderung zum Schutz sexueller Identität
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing