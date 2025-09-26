US-Börsen legen zu – Erleichterung über PCE-Deflator

New York (dts Nachrichtenagentur) – Die US-Börsen haben am Freitag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 46.247 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,7 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.644 Punkten 0,6 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.503 Punkten 0,4 Prozent im Plus.

Die Marktteilnehmer zeigten sich am Freitag erfreut über die Entwicklung des bevorzugten Inflationsmaßes der Federal Reserve. Die PCE-Kerninflationsrate ohne Nachrungsmittel und Energie blieb im August wie im Vormonat konstant bei 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die US-Inflation bleibt also hartnäckig, aber immerhin steigt sie nicht weiter an. Anleger können damit auf weitere vorsichtige Leitzinssenkungen der Zentralbank hoffen.

Die europäische Gemeinschaftswährung war unterdessen am Freitagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1705 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8543 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 3.766 US-Dollar gezahlt (+0,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 103,43 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis stieg: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 69,75 US-Dollar, das waren 33 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Foto: Wallstreet, via dts Nachrichtenagentur

