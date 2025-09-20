1. Bundesliga: Bremen kassiert herbe Heimpleite gegen Freiburg

Bremen (dts Nachrichtenagentur) – Am vierten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der SV Werder Bremen im Weserstadion gegen den SC Freiburg mit 0:3 verloren.

Die Grün-Weißen zeigten zu Beginn mehr Engagement nach vorne, waren aber immer auch anfällig für Nadelstiche der Gäste. Beiden gelang dabei jedoch noch keine direkte Torgefahr.

Erst in der 31. Minute änderte sich das: Puertas sprang der Ball nach einem Einwurf und einem leichten Schubser durch Eggestein an den Arm und Schiedsrichter Timo Gerach zeigte trotz VAR-Check auf den Punkt. Den fälligen Elfmeter jagte Grifo in den rechten Winkel, ohne dass Backhaus eingreifen konnte.

Kurz vor dem Seitenwechsel hätte der Mittelfeldmann den Doppelpack schnüren können, in der ersten Minute der Nachspielzeit knallte sein Abschluss aus zentraler Position aber nur ans rechte Lattenkreuz. Wenig später war Pause, mit einer knappen und verdienten Gästeführung.

Nach Wiederanpfiff erhöhte der SCF dann sogar: Adamu ließ Friedl nach Grifo-Pass stehen und vollstreckte trocken in der 54. Minute. Wenig später hätte Werder verkürzen können, nach Handspiel von Makengo im Strafraum schoss Schmid den fälligen Elfmeter in der 59. Minute aber deutlich zu unplatziert und Atubolu konnte parieren.

Den aus Bremer Sicht traurigen Schlusspunkt setzte in der 75. Minute Coulibaly, der die Kugel unglücklich ins eigene Netz bugsierte, nachdem Backhaus gegen Scherhant noch hatte retten können. Davon erholten sich unter dem Strich auch viel zu harmlose Hausherren nicht mehr.

In der fünften Minute der Nachspielzeit hatte Höler sogar das 4:0 auf dem Fuß, kam aber nicht an Backhaus vorbei. Dabei blieb es, die Schuster-Elf fuhr die drei Punkte ein.

Damit ist Freiburg zunächst Sechster, während Bremen auf Platz 13 zu finden ist.

In den Parallelspielen der 1. Bundesliga gab es die folgenden Ergebnisse: Augsburg – Mainz 1:4, Hoffenheim – Bayern München 1:4, HSV – Heidenheim 2:1.



