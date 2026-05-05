Lisa und Henry Walser verkaufen Cinnamood Rolls für Kinder in Not

München. Fluffige Zimtschnecken frisch aus dem Ofen. Getoppt mit veganem Cream Cheese Frosting, samtiger Erdbeer Nougat Creme, roten Himbeer Crunch Streuseln und einer frischen Erdbeere in der Mitte. Die Cinnamood Special Roll, die Lisa und Henry Walser kreiert haben, schmeckt fruchtig schokoladig. Mit viel Liebe und noch größerem Herzen für Kinder in Not verkaufen die als @diewalsers bekannten Family Influencer, denen auf Social Media über 5 Millionen Menschen folgen, diese Köstlichkeiten zugunsten der Tribute to Bambi Stiftung an ihre Fans. Die Charity Aktion findet am Dienstag, den 12. Mai 2026, in der Cinnamood Filiale im Olympia Einkaufszentrum München statt.

Vom Alltag zur Reichweite

Die Familiengründung mit beiden Schwangerschaften. Praktische Koch Rezepte. Romantische Paar Momente. Lisa (29) und Henry Walser (34) teilen als @diewalsers ihren ganz normalen Alltag mit ihren zwei Kleinkindern im Internet. Begeistert folgen ihnen auf Instagram 1,8 Millionen Menschen, auf TikTok 2,2 Millionen und auf YouTube 1,1 Millionen.

Ihr Erfolgsgeheimnis: Ihr Glück macht andere glücklich. „Ich habe mit Live Back Shows auf TikTok angefangen“, erzählt Lisa Walser. „Dass wir jetzt gemeinsam mit Cinnamood backen und dadurch die Tribute to Bambi Stiftung unterstützen, bedeutet uns sehr viel. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes Back to the roots. Mit der Benefiz Aktion möchten wir ein bisschen Glück an die Kinder weitergeben, denen es nicht so gut geht.“

Leidenschaft fürs Backen seit der Kindheit

Seit der eigenen Kindheit backen und kochen beide Walsers leidenschaftlich gern. In Henrys Familie waren immer die Männer für die Mahlzeiten zuständig. „Mein Opa hat sein Kochwissen an meinen Vater weitergegeben, der wiederum an mich“, verrät Henry Walser. Deshalb kocht und bäckt er gern und regelmäßig für die eigene Familie und hat in seiner Jugend sogar eine Hauswirtschaftsschule besucht.

Ebenso begeistert hat Lisa Walser viel Zeit in der Küche verbracht. „Ich muss drei Jahre alt gewesen sein, als ich das erste Mal am Herd stand und Spätzle gemacht habe“, erinnert sie sich. Ein frühes Back Missgeschick gehört ebenfalls zu ihren Erinnerungen. „Ich habe einen Apfelkuchen für meine Mama als Überraschung zu ihrem Geburtstag gebacken. Da war ich zehn Jahre alt. Leider habe ich Salz mit Zucker verwechselt. Meine Mama hat den Kuchen trotzdem gegessen, mir zuliebe.“

Charity Aktion im Cinnamood Store

Für den Cinnamood Store im Olympia Einkaufszentrum München ist es eine Selbstverständlichkeit, die Charity Idee von @diewalsers zu unterstützen. „Wir sind gern dabei, wenn es darum geht, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu unterstützen.“

Die Einnahmen aus dem Verkauf jeder „Strawberry Choco Roll by @diewalsers“ werden komplett an die Tribute to Bambi Stiftung gespendet. Zusätzlich gehen zehn Prozent aller weiteren Tageseinnahmen an die Stiftung.

Engagement für Kinder und Jugendliche

Die Tribute to Bambi Stiftung fördert deutschlandweit Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche und macht auf Missstände und Themen aufmerksam, die in der Gesellschaft zu wenig wahrgenommen werden. Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen konkret und nachhaltig zu helfen und dazu beizutragen, dass sich ihre Situation langfristig verbessert.

„Es gibt nichts Schöneres, als Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, so Lisa und Henry Walser. „Deshalb hoffen wir, am 12. Mai möglichst viele unserer Special Rolls an unsere Fans und Follower zu verkaufen. Zum Vernaschen oder Verschenken.“

Wann und wo

Dienstag, 12. Mai 2026, ab 13 Uhr

Olympia Einkaufszentrum

Cinnamood im Untergeschoss

Hanauer Straße 68

80993 München

Bild Lisa und Henry Walser @dieWalsers 2

Quelle SOCIETY RELATIONS & Communications