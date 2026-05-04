Bee People entwickelt hochwertige Bienenprodukte wie Propolis und verbindet natürliche Inhaltsstoffe mit wissenschaftlicher Qualität für moderne Gesundheit

Wie ist Bee People entstanden und welcher konkrete Moment hat euch zur Gründung inspiriert?

Wir haben 2015 ein Startup im Bereich Elektro-Mobilität gegründet und aufgebaut, welches wir 2021 erfolgreich verkauft haben. War zwar eine tolle Sache, aber da wir haben natürlich über viele Jahre Tag und Nacht gearbeitet und unsere Gesundheit war immer letzte Priorität. Dies wollten wir ändern, speziell als dann 2023 unsere Tochter auf die Welt kam. Gleichzeitig haben wir beide seit unserer Kindheit eine Faszination für Bienen und sind mit Bienenprodukten aufgewachsen, unter anderem sind wir selber Imker und haben wir vor einigen Jahren die schweizerische Imkerausbildung gemacht. Dann hat eines zum anderen geführt und aus unserem neuen Fokus auf Gesundheit und unserer Liebe zu Bienen ist Bee People entstanden.

Ihr verbindet Bienenprodukte mit moderner Wissenschaft – wie seid ihr auf diesen Ansatz gekommen?

Marie hat schon immer fasziniert, dass Bienenprodukte extrem komplexe natürliche Wirkstoffprofile haben und seit den alten Ägyptern oder zum Beispiel in der traditionellen chinesischen Medizin bekannt sind als Heilmittel. Sie hat mir (Daniel) dann immer gesagt dass dies eine gesunde Sache sei und ihre Grosseltern dies schon wussten. Wusste ich zwar auch, aber ich habe als Ingenieur immer hinterfragt was dann da wirklich den Unterschied macht und wie dies wirklich funktioniert. Ich wollte alle wissenschaftlichen Zusammenhänge verstehen und die Produkt-Qualität standardisieren. Bei Propolis war zudem immer ein Problem dass es a) vom Geschmack her schlimm war (bitter und da meist in Alkohol gelöst sehr brennend) und b) nicht klar war wie der menschliche Körper die propolis überhaupt aufnehmen kann. Dies wollten wir lösen und den Kunden eine geschmacklich tolles, natürliches Produkt geben welches der menschliche Körper nachgewiesen gut aufnehmen kann.

Was unterscheidet Bee People von klassischen Nahrungsergänzungsmittel Marken am Markt?

Wir sind die einzige Firma welche Nahrungsergänzungsmittel mit Bienenprodukten in den Schweizer Alpen herstellt. Zudem sind Produkte wie unsere Honig & Propolis-Blends sehr innovativ und auch hier sind wir die einzigen überhaupt in der Schweiz die sowas herstellen. Zudem sind generell viele Marken entweder sehr funktional oder sehr naturgetrieben. Wir verbinden beides. Zusätzlich setzen wir stark auf klare, reduzierte Formulierungen. Wir wollen nicht einfach ein weiteres Supplement sein, sondern eine Marke, die man versteht und der man vertraut.

Welche Zielgruppe sprecht ihr konkret an und wie habt ihr euer Produkt darauf ausgerichtet?

Wir richten uns an gesundheitsbewusste Menschen, die einerseits im Alltag nicht ausfallen wollen oder können oder bewusst in ihre langfristige Gesundheit investieren. Weiter sprechen wir auch Menschen an die in Situationen von höherer Belastung für den Körper sind. Seien dies Eltern die sich um Kinder kümmern, Führungskräfte oder Vielreisende. Unsere Produkte sind so formuliert, dass sie sowohl im Alltag einfach integrierbar sind als auch einen klaren funktionalen Nutzen haben.

Der Markt für Supplements wächst stark – wie positioniert ihr euch in diesem Wettbewerb?

Unsere Produkte sind so nahe an der Nahe an der Natur wie möglich, aber wissenschaftlich fundiert. Weiter sind sie Swiss Made, enthalten bio-zertifizierte Ingredienzien und werden in GMP / ISO-zertifizierten Anlagen gemischt und abgefüllt.

Welche Rolle spielt Branding und Storytelling für euren Erfolg als Health Startup?

Natürlich eine wichtige, wie bei jedem Consumer Brand. Gerade im Health-Bereich kaufen Menschen Vertrauen. Wir sind jedoch der Auffassung dass wir durch die Herkunft unsere Produkte und ihre Qualität von selber unsere Kunden überzeugen. Tolle Produkte zu haben ist uns wichtiger als gutes Storytelling: da drückt wahrscheinlich etwas der Ingenieur durch….

Viele Produkte im Health Bereich sind erklärungsbedürftig – wie schafft ihr Vertrauen bei euren Kunden?

Durch Transparenz und Einfachheit. Wir erklären, was drin ist, warum es drin ist und welchen Nutzen es hat. Gleichzeitig setzen wir auf hochwertige Rohstoffe, Pharma-Grade Verarbeitung zum Beispiel bei den Kapseln und klare Kommunikation ohne Überversprechen.

Welche Marketingkanäle funktionieren für euch aktuell am besten und warum?

Wir sind in der Schweiz in über 30 führenden Apotheken und Drogerien präsent, dies schafft natürlich schon Vertrauen da die Hürden dort reinzukommen hoch sind. Aktuell funktionieren sonst vor allem Instagram, LinkedIn, gezielte PR sowie Partnerschaften im Wellness- und Gesundheitsbereich sehr gut.

Wie wichtig ist Community Aufbau für Bee People und wie geht ihr dieses Thema an?

Community ist extrem wichtig, gerade in einem erklärungsbedürftigen Markt. Wir versuchen, nicht nur Produkte zu verkaufen, sondern Wissen zu teilen und einen Dialog mit unseren Kunden aufzubauen.

Welche Herausforderungen hattet ihr beim Markteintritt und wie habt ihr diese gelöst?

Als neue Marke im Nahrungsergänzungsmittel-Bereich hat natürlich niemand auf uns gewartet. Die Schwierigkeit war sicher uns nicht nur online sondern in verschiedenen Kanälen zu positionieren. Wie haben wir’s gelöst: ich (Daniel) bin schlicht mit unseren Produkten unter dem Arm in die Apotheken in denen ich präsent sein wollte reingelaufen und habe nach dem Besitzer gefragt. Dann galt es diesen von unseren Produkten zu überzeugen. Viel Groundwork, harte Arbeit und klassischer Verkauf.

Inwiefern spielt Nachhaltigkeit und der Schutz von Bienen bei euch auch wirtschaftlich eine Rolle?

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil unserer Marke und unser Mindset. Dies kostet natürlich Geld, aber wir sind gerne bereit dieses Geld zu investieren da dies uns persönlich wichtig ist.

Welche Learnings aus der Gründungsphase würdet ihr anderen Startups im Food oder Health Bereich mitgeben?

Denke da kann ich mehr auch aus Erfahrungen aus unserem vorherigen Startup sprechen welches wir nach 6 Jahren erfolgreich verkauft haben und wo wir knapp 60 Mitarbeiter waren:

Großartige Produkte entwickeln

Immer agil bleiben, d. h. schnell Prototypen entwickeln, den Markt testen und daraus lernen und sich anpassen

Durchhaltevermögen und harte Arbeit zahlt sich immer aus

Ein starkes Team aufbauen, das die gleiche Vision teilt

Der eigenen Leidenschaft treu bleiben

Wie geht ihr mit regulatorischen Anforderungen im Bereich Nahrungsergänzung um?

Wir arbeiten eng mit Experten zusammen und stellen sicher, dass alle Produkte den regulatorischen Anforderungen entsprechen. Gerade im Health-Bereich und wenn man an Apotheken verkauft ist dies essenziell.

Welche Rolle spielt Internationalisierung für eure Wachstumsstrategie?

Internationalisierung ist ein wichtiger Teil unserer Strategie. Wir sehen grosses Potenzial in Märkten ausserhalb der Schweiz, insbesondere dort, wo Qualität und Herkunft eine grosse Rolle spielen. In Deutschland werden wir ab dem Sommer erhältich sein. Und in China sind unsere Produkte ebenfalls sehr bald im Verkauf: Durch die lange Tradition dort im Bereich Präventive Medizin, den Fakt dass Propolis in der traditionellen chinesischen Medizin bekannt ist und unsere Swiss Made-Produkte denken wir dass wir dort erfolgreich sein können auch wenn China ein extrem komplexer und anspruchsvoller Markt ist.

Wo steht Bee People heute und welche nächsten Meilensteine wollt ihr erreichen?

Wir sind aktuell in der Schweiz gut etabliert, bauen aber unsere Distribution vorallem ausserhalb des Grossraums Zürich und des Engadins wo wir herkommen weiter aus. Die nächsten Schritte sind eine stärkere Internationalisierung sowie der Ausbau unseres Produktportfolios. Wir haben mehrere neue, spannende Produkte in der Pipeline.

Wenn ihr auf eure bisherigen Erfahrungen schaut – was war euer größter unternehmerischer Wendepunkt?

Der Moment, in dem wir gesehen haben, dass unsere Produkte nicht nur gut ankommen, sondern auch wiederholt gekauft werden. Das hat bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Bild Bildcredits @ Bee People

Wir bedanken uns bei Daniel Meyer und Marie So für das Interview

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder.