1. Bundesliga: Dortmund erkämpft knappen Sieg gegen Leipzig

Dortmund (dts Nachrichtenagentur) – Am neunten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund zuhause gegen RB Leipzig mit 2:1 gewonnen.

Die Schwarz-Gelben drückten von Beginn an aufs Tempo und ließen den Gästen keine Atempause. Die eifrigen Bemühungen konnten die Hausherren aber nicht in Tore ummünzen: In der 14. Minute zog etwa Gittens mittig im Strafraum ab, jedoch genau in die Arme von Gulacsi.

So kam es, wie es kommen musste: Die bis dahin kaum sichtbaren Leipziger gingen in der 27. Minute in Führung, als Openda mit der Hacke für Sesko auflegte und der Slowene wuchtig unter die Latte traf.

Die Sahin-Elf glich in der 30. Minute jedoch aus: Nach Groß-Ecke leitete Nmecha zu Beier weiter und der Nationalspieler vollstreckte mit dem Kopf. Zur Pause hätte der BVB aber sogar eine höhere Führung verdient gehabt.

In Hälfte zwei belohnte sich das Heimteam dann doch noch: Nach Flanke von Beier brachte Guirassy das Leder in der 65. Minute mit dem Kopf im rechten Eck unter.

Die Rose-Elf zeigte sich nun offensiver und verpasste in der 71. Minute knapp den Ausgleich, da Can den Schuss des eingewechselten Elmas von der Linie kratzen konnte. Auf der Gegenseite war Gulacsi in der 72. Minute gegen Brandt zur Stelle und wehrte aus wenigen Metern ab.

Der BVB spielte in der Schlussphase mit dem Feuer und brachte keine deutlichere Führung zustande. Allerdings ließen die Westdeutschen auch keine echten Chancen mehr zu und brachten den Sieg über die Zeit.

Die drei Punkte bedeuten für Dortmund in der Tabelle vorerst Rang fünf, Leipzig bleibt Zweiter mit drei Punkten hinter Bayern München.



Foto: Serhou Guirassy (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts